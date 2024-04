Bússola & CIA: receita líquida da transportadora Motz supera R$ 1,1 bilhões

A Motz registrou receita líquida de R$ 1,172 bilhões em 2023, número 13% maior em relação a 2022.

A empresa do grupo Votorantin também atingiu a marca de mais de 19 milhões de toneladas de volume transportado, 25% superior ao ano anterior.

“Fatores como ampliação da participação da base de clientes nos segmentos agrícola e de construção civil, o foco em atrair mais motoristas e fidelizá-los através do programa de benefícios e investimentos na área de tecnologia foram os principais responsáveis por estimular o crescimento acelerado da empresa”, explica André Pimenta, CEO da Motz.

A empresa conta com 55 mil motoristas cadastrados, o dobro de 2022, que realizaram mais de 698 mil viagens.

Para 2024, o foco será em crescer aproximadamente 30% da receita líquida e 35% da base de motoristas.

Amazônico

O Grupo Ivy lança em maio o Banco de Incentivos da Amazônia (BIA) para estimular o crescimento do setor de inovação e promover o surgimento de novas fintechs na região.

O banco digital vai oferecer mais de 35 recursos integrados em meios de pagamento, além de fornecer soluções de contas digitais, microcréditos, boletos, links de cobranças e uma plataforma completa de Bank as a Service (BaaS).

Conferência

A Fundação Estudar abriu as inscrições para a Conferência Gestão & Inovação, evento presencial e gratuito que acontece em São Paulo no dia 15 de julho.

Com o objetivo de conectar estudantes e recém-formados a recrutadores das maiores organizações do país, as Conferências da Fundação Estudar têm taxa de 300% de contratação quando comparada com outras feiras de empregabilidade.

Parceria

A Smart Fit fechou parceria com a SoluCX, empresa de pesquisas de satisfação e NPS no Brasil.

A solução Voice Of Customer permite enviar pesquisas de satisfação em diversos canais, monitorar métricas para tratar reclamações e orientar na melhoria de produtos e processos.

Expansão

O Grupo Vivhas (Vivere, GHAS Consulting, Zion e DTI) expande sua atuação às regiões Sudeste e Centro-Oeste, mirando faturamento de R$ 30 milhões este ano.

Os parceiros, Instituto Santa Rosa, de Cuiabá (MT), e Hospital Belvedere, de Belo Horizonte (MG), agora também são clientes Zion, vertical do Grupo especializada em serviços de monitoramento e infraestrutura de TI.

“Os projetos em andamento com os novos clientes abrangem uma variedade de áreas críticas, incluindo infraestrutura de TI, migração para nova versão do banco de dados e o grande diferencial da Zion, que é o Sonar, nossa ferramenta de monitoramento”, detalha Fabrício Martins, CSO do Grupo Vivhas.

Sucesso

A Magis5 alcançou crescimento no faturamento de 77% em comparação ao ano anterior, com uma média mensal de crescimento de 4,9%.

"Compensações tributárias e parcerias estratégicas, como a colaboração com a Amazon, foram elementos-chave para esse sucesso", destaca o CEO, Claudio Dias.

Prêmio

A Globus Seguros registrou, no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 62% em prêmio emitido, comparado com o mesmo período de 2023.

O valor ficou próximo a R$ 100 milhões .

Os principais indicadores se referem ao volume de prêmios transacionados no período, dentro do ecossistema Maldivas que ultrapassou a marca de R$ 250 milhões, representando um aumento de 73% no volume de pedidos de cotação.

A expectativa de crescimento para 2024 é superar 60% .

Encontro

A fintech Nuvei participará do BiS Sigma Americas, evento de iGaming e apostas esportivas, que acontece 24 a 25 de abril, no Transamérica Expo, em São Paulo.

A empresa destacará suas soluções de compras locais e internacionais, que conectam seus clientes em mais de 200 mercados e contam com mais de 680 métodos de pagamento alternativos.

O evento reunirá 230 empresas, incluindo startups e multinacionais, com previsão de 10 mil visitantes em dois dias.

Saiba mais em: https://brazilianigamingsummit.com/

Faturamento

A Curta pretende faturar R$ 30 milhões até o final de 2024.

Em 2023, a empresa chegou a R$ 18 milhões.

A startup hoje gerencia carreiras de 52 influenciadores conhecidos no mercado, somando 4 bilhões de visualizações mensais e 300 milhões de seguidores.

WOB

O Women on Board (WOB) lança o seu primeiro Comitê de Diversidade na sede da B3 em São Paulo, em evento organizado pelo WOB e pela B3 nesta quarta, dia 24.

O Comitê será coordenado por Gabriela Codorniz, Diretora do WOB. O encontro conta com a participação da Ana Buchaim, Vice-Presidente da B3; Marina Copola, Diretora da CVM e Cofundadora do WOB e Ana Paula Reis, Sócia do BMA.

Poli

A startup Poli Digital movimentou mais de R$ 5,1 milhões por meio de seu sistema de pagamento próprio, o Poli Pay. A funcionalidade é a aposta para crescimento no mercado.

CEO

A weme, estúdio de produtos digitais que acelera a transformação de grandes organizações, anuncia Maurício Bueno como CEO.

O executivo é cofundador da empresa junto com Carolina Kia e Wagner Foschini.

Reforço

A executiva Camila Alves passa a compor o time da Singuê, empresa especializada em projetos de diversidade, equidade e inclusão para o mundo corporativo, que teve um crescimento de 30% no faturamento em 2023.

Camila entra na empresa com a missão de fortalecer a vertical de inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs).

Nova direção

A Skymail contratou Cristian Gallegos como Diretor de Marketing da companhia. Especialista em marketing estratégico e inovação, Gallegos passou por empresas como Locaweb, ALOG e TECLA Cloud Solution.

Trends

Estão abertas as inscrições para o Fintech Trends 2024, organizado pela Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

A edição será híbrida, com toda a programação no dia 9 de maio, ao vivo e transmitida online diretamente do Centro de Inovação ACATE Primavera, na SC-401 em Florianópolis (SC).

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube