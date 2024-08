El Salvador chega a quase R$ 2 bilhões em bitcoin e mantém compras diárias do ativo

El Salvador, o primeiro país a adotar o bitcoin como uma moeda de curso legal, continua expandindo suas reservas do ativo. De acordo com dados recentes da plataforma de análise Arkham Intelligence, o governo salvadorenho tem mantido suas prometidas aquisições diárias da criptomoeda desde 16 de março.

As compras de 162 unidades do ativo desde então para as reservas do país elevaram o total de criptomoedas para 5.851 unidades, avaliadas em aproximadamente US$ 356,4 milhões considerando os preços de mercado atuais (R$ 1,95 bilhões, na cotação atual).

O presidente Nayib Bukele, o arquiteto da adoção do bitcoin em El Salvador, tem defendido consistentemente a criptomoeda como um meio de "independência econômica" e "inovação". Sua estratégia envolve a realização de compras diárias de 1 bitcoin, indicando seu compromisso de longo prazo em integrar o ativo na estrutura financeira da nação.

O governo de Bukele iniciou a série de compras transferindo 5.689 unidades da criptomoeda para uma carteira física de armazenamento em 16 de março de 2024, um movimento que foi citado como Bukele como a criação do primeiro “cofrinho de bitcoin” do país.

De acordo com um analista de criptomoedas, o lucro flutuante atual do governo salvadorenho, de aproximadamente US$ 93,45 milhões, com um preço médio de compra de cerca de US$ 44.835 por bitcoin, parece validar a estratégia de Bukele no curto prazo.

Em um esforço para abordar preocupações sobre transparência, o governo implementou um site que permite a auditoria pública de suas reservas da criptomoeda. A iniciativa é projetada para fomentar a confiança e demonstrar responsabilidade no manejo de fundos públicos atrelados a investimentos em criptomoedas.

Além de suas compras diretas, El Salvador também investiu na mineração de bitcoin utilizando a abundante energia geotérmica vulcânica do país. Desde 2021, a nação minerou 474 unidades do ativo, no valor de cerca de US$ 29 milhões.

Essa abordagem ambientalmente amigável à mineração da criptomoeda alinha-se com a visão de Bukele de integrar tecnologia e recursos naturais, embora ainda seja uma parte relativamente pequena da estratégia mais ampla de bitcoin no país.