Bússola & Cia: vendas de projetos fotovoltaicos da 77Sol crescem 337%

A queda nos preços dos painéis solares no país e os incentivos ao investimento para geração própria de energia, deu impulso de 337% nas vendas da 77Sol para projetos fotovoltaicos no primeiro trimestre, em comparação a 2023.

O crescimento expressivo nas vendas e solicitações ocorre logo após um período de reestruturação interna e conquista de fatia de mercado.

A empresa projeta superar, neste ano, a marca de R$ 10 bilhões em originação, o que representa um salto de 66% frente aos R$ 6 bilhões alcançados no ano passado.

Alta nos preços

O setor de restaurantes e bares, parte integrante do subgrupo de alimentação fora do domicílio no IPCA, registrou inflação de 0,35% em março, mais que o dobro da média geral.

O número representa o 28º mês consecutivo de alta no segmento, indicando tendência persistente há quase dois anos e meio.

Os preços aumentaram em 15 das 16 regiões pesquisadas, com exceção de São Paulo, que registrou estabilidade.

Os produtos oferecidos em restaurantes e bares tiveram aumento generalizado em março. São eles:

Vinho (2,2%)

Café (2,07%)

Doces (2,0%)

Cerveja (1,05%)

Refrigerante e água mineral (1,03%)

Outras bebidas alcoólicas (0,72%)

Lanche (0,66%)

Sorvete (0,21%)

Refeição (0,09%).

Rápido e certeiro

A Fast Escova vai gerar neste ano mais de cinco mil postos de trabalho, aumento de 42% em relação ao ano anterior.

A empresa de serviços rápidos de salão de beleza conta com mais de 270 lojas comercializadas e 183 inauguradas no Brasil.

A meta é chegar a 380 lojas em 2024.

“Atualmente a empresa está presente em todos os estados do Brasil e 65% dos nossos franqueados são mulheres. É muito gratificante para nós ver tantos empregos sendo gerados e poder empoderar empreendedores com um modelo de negócios focado em realçar a beleza de cada cliente”, comenta a sócia Michelle Wadhy.

Fast tax

A Aramis aliou-se à plataforma fiscal Dootax para agilizar o envio de mercadorias. A companhia automatizou o recolhimento de impostos da parceira.

Antes, a Aramis levava de 5 a 7 dias para despachar pedidos; depois de implantado, consegue enviar mercadorias no mesmo dia em que a venda é concluída.

Olho o tanque

A TruckPag registrou um aumento de 100% no número das movimentações em combustível em 2023.

A empresa tem como missão facilitar a gestão de abastecimento de transportadoras e permitir mais controle aos gestores destes negócios.

Hoje, são mais de 105 mil transações de abastecimento por mês e, para este ano, o objetivo é alcançar um crescimento de 90% no faturamento.

Mães

A Eu Entrego prevê aumento de 30% no volume de envios na semana que antecede o Dia das Mães (12 de maio), em comparação com 2023.

O crescimento mais expressivo é previsto para as regiões Sudeste e Nordeste, com projeção entre 40% e 60%.

A aposta da empresa é nos setores de vestuário e cosméticos, que tradicionalmente ganham destaque nesta época.

Comercial

A Rakuten Advertising anunciou Salomão Araújo como novo Vice-Presidente Comercial da companhia no Brasil. Ele se reportará diretamente a Rakhee Jogia, international managing director da empresa.

Head

A Vittude trouxe Glauco Callia como novo diretor de medicina corporativa, com a missão de fortalecer o posicionamento da companhia como ecossistema de soluções inteligentes em saúde mental, ampliando a cobertura do pilar clínico, que passa a contar com os serviços de psiquiatria, consultoria em medicina ocupacional.

Digital

Empresas têm apostado em inteligência artificial para personalizar a relação com clientes, sobretudo em conversas no WhatsApp: 85% das implementações de bots contam com recursos de IA generativa, como modelos de linguagem natural e copilotos.

Os dados são da 8D Hubify e serão apresentados na quinta edição do Encontro de Marketing da ANPAD, em maio, na ESPM.

Onda

Com previsão de alcançar US$ 25,8 bilhões até 2028, segundo a Research and Markets, o mercado de fidelização está em expansão.

A startup brasileira Alloyal emergiu nessa onda, arrecadando R$ 100 milhões em 2023.

Mercado global

A Cartpanda encerrou 2023 com crescimento de 50% e faturamento de R$ 50 milhões.

Em 2024, a empresa projeta crescer 60% com sua nova solução, a Cartpanda Global, que permite que e-commerces nacionais vendam direto para o exterior.

Plataforma

A Agger oferece aposta na plataforma própria, que cota 4 em cada 10 seguros automotivos no país, para continuar a crescer.

A empresa tem mais de 12,5 mil clientes, com uma base de mais de 62 mil usuários cadastrados, realizando mensalmente 48 milhões de cotações, para um terço dos corretores ativos no país.

Mães summit

No dia 9 de maio, em São Paulo, acontecerá a segunda edição do “Mãe, Summit”, realizado em parceria pela B2Mamy e o Movimento Aladas, que capacita mulheres a abrir seus negócios.

O encontro será no Espaço Itaú Cubo, das 08h30 às 19h, e irá oferecer um dia de imersão para mães e mulheres.

Imóvel no DF

O Banco BRB lançou o Portal de Imóveis BRB. A nova plataforma oferece uma experiência 100% digital e foi desenvolvida em parceria com a Resale, startup especializada em venda de imóveis de leilão para o mercado financeiro, grandes empresas, governo e público em geral.

Time

A Apura Cyber Intelligence registrou duas novas adições ao seu time de especialistas em segurança da informação: Alcyon Junior como líder dos serviços de segurança ofensiva e Adriano Vallim como diretor dos serviços de forense computacional e resposta a incidentes.

Porta de entrada

A Coca-Cola Andina Brasil capacitou, no ano passado, cerca de 16 mil jovens, 174% a mais do que em 2022.

Tal capacitação se deu por meio da Plataforma Coletivo Jovem, que oferta cursos 100% online.

Os números se referem às regiões onde a Andina atua, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais.

Em 2023, dos jovens efetivados após o período de aprendizagem, 25% foram pela Coca-Cola Andina Brasil.

Data

A Nordic Green, e-commerce de venda de conjuntos prontos de plantas em vasos de cerâmica, espera crescer 300% em pedidos no Dia das Mães, comparado ao ano anterior. O valor esperado do ticket médio é de R$ 290 e a meta são mais de 250 pedidos fechados para essa data.

