Proposta pela Paramount pode envolver gigante da tecnologia, diz Bloomberg

Edgar Bronfman Jr. planeja se unir a uma gigante da tecnologia, como Amazon ou Apple, para comandar a Paramount. Pelo menos foi isso que informou a Bloomberg no último domingo.

Bronfman, ex-CEO do Warner Music Group, fez uma oferta de última hora pouco antes da fusão da Paramount com a Skydance Media ser concluída na semana passada.

O veterano da mídia acha que a Paramount precisa de um parceiro de tecnologia para ter sucesso no streaming. Apesar dos 68 milhões de assinantes, a Paramount+ fica atrás de seus concorrentes, como a Netflix, que relatou mais de 277 milhões de assinantes em junho.

A Paramount também enfrentou dificuldades financeiras após ver uma queda de receita de 17% no último trimestre. Bronfman vê uma colaboração tecnológica como vital para melhorar o crescimento do público, geração de receita e licenciamento de marca.

Oferta surpresa

A oferta surpresa de US$ 6 bilhões de Bronfman interrompeu a fusão iminente da Paramount com a Skydance Media, que deveria ser concluída em dias. Sua oferta inclui comprar a holding da família Redstone, a National Amusements que controla a maior parte das ações com direito a voto da Paramount.

A oferta veio pouco antes do período de "go-shop" de 45 dias expirar — uma janela que permitiu à Paramount explorar outras ofertas mesmo depois de anunciar sua fusão com a Skydance.

A mudança levou o comitê especial da Paramount a estender sua janela para considerar outras ofertas por 15 dias, segundo informou a CNBC na quarta-feira. O ato irritou bastante a cúpula da Skydance, que ameaçou inclusive abandonar as negociações.

Injeção de dinheiro

A Skydance se ofereceu para injetar mais de US$ 8 bilhões na Paramount, mas a contraproposta de Bronfman inclui uma oferta pública dando aos acionistas sem direito a voto uma opção de receber US$ 16 por ação - algo não colocado na mesa até então.

Se a oferta de Bronfman for bem-sucedida, ele assumiria como CEO da Paramount, mantendo os funcionários atuais. Bronfman também traria os executivos veteranos Jon Miller e John Martin para funções importantes na empresa, segundo a Bloomberg.

A proposta da Skydance inclui adquirir todas as ações da Redstone, reduzir a dívida da Paramount em US$ 1,5 bilhão e fundir as duas empresas — uma estratégia que Bronfman argumentou que poderia diminuir o valor para outros acionistas.

O conselho da Paramount tem até quarta-feira para avaliar as propostas da Skydance e Bronfman. Ambos terão até 5 de setembro para revisar suas ofertas.