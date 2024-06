Bússola & Cia: novo conceito melhora resultados da Dudalina

A implantação do novo conceito de lojas da Dudalina (grupo Veste S.A) melhorou o resultado das vendas. Os dados fortalecem a expansão do modelo de franquia em território nacional.

“A Dudalina tem entregado indicadores importantes, como a ótima performance de suas lojas revitalizadas no novo conceito, alcançando 19,5% de crescimento versus o mesmo período em 2022, antes das mudanças arquitetônicas”, ressalta Alexandre Afrange, CEO da Veste.

O crescimento da marca em 2023 foi de 6,9%, impulsionado pela implementação do novo conceito.

“Temos desenvolvido ações estratégicas, que unem nossa tradição e trajetória sólida com um olhar para o futuro, como, por exemplo, a melhora da interação entre produto e cliente, não só no físico, mas também no digital. Neste ponto, nós crescemos 9,8% nas vendas para o consumidor final no primeiro trimestre de 2024”, explica Afrange. A Dudalina possui 40 lojas próprias, sete franquias e mais de 1,1 mil multimarcas espalhadas por todo o país.

Oportunidade no risco

Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) constatou aumento de 880% na procura pelo seguro de Riscos Cibernéticos nos últimos cinco anos.

O número passou dos R$ 20,7 milhões arrecadados em 2019 para R$ 203,3 milhões em 2023.

A Minds Digital mira essa onda em parceria com a Connect. A meta é identificar cerca de 20 mil transações com indício de fraude e impactar mais de 600 mil pessoas em até dois anos.

Potencial

Após ter superado a marca de R$ 30 bilhões transacionados, a Trademaster projeta crescer 40% até dezembro.

A fintech busca potencializar vendas de grandes indústrias e distribuidores ao varejo, com crescimento do market share e do ticket médio, aumento da rentabilidade e redução da inadimplência.

Seguro

A nstech anunciou as novas plataformas digitais focadas em seguradoras e corretoras de transporte, nsseg e nscorr. As soluções reúnem produtos específicos para o setor, que acompanham de ponta a ponta a jornada das corretoras e seguradoras.

A companhia investiu mais de R$ 12 milhões no segmento.

Mini

A rede de franquias Yogoberry lança oficialmente seu mini-quiosque durante a ABF Franchising Expo 2024, até 29 de junho no Expo Center Norte.

Com investimento inicial a partir de R$149 mil, incluindo taxa de franquia de R$35 mil, e retorno previsto entre 18 e 24 meses, o novo modelo de negócio tem como objetivo impulsionar a expansão nacional da marca.

Blockchain

A Dynasty Global AG acaba de concluir o investimento de 10 milhões de francos suíços (equivalentes a quase R$ 60 milhões) para a aquisição de parte do BrickMark Group AG.

O acordo foi liquidado com o próprio token de pagamento, em tempo real na Blockchain Ethereum durante evento.

Educação

Depois de impactar 100 mil pessoas em 23 estados e faturar R$ 29,2 milhões em 2023, a startup Alicerce quer alcançar R$ 70 milhões em faturamento até o fim de 2024 e chegar a 10 milhões de alunos até 2030.

A empresa ambiciona transformar o cenário educacional brasileiro.

Inglês

Os esforços de captação para as matrículas do segundo semestre do Ibeu vão contar com um reforço de investimento em formatos criados pela Quintal para o TikTok. São três vídeos que abordam situações cotidianas de uma mãe, de uma jovem e de um adulto que reforçam o posicionamento lançado esse ano – “Faz Bem para o Seu Inglês, Faz Bem para Você”.

Diferente

A Mercado Diferente captou R$ 9 milhões em uma rodada pré-série A liderada pelo Collaborative Fund e com a participação do Caravela Capital.

A empresa soma R$ 45 milhões em captações e pretende ampliar seu portfólio de produtos em 50%.

A foodtech também investirá em seu centro de distribuição e na inteligência artificial para alcançar a meta de R$ 60 milhões em faturamento até o final de 2024.

Mineiridade moderna

Nos dias 26 e 27 de junho, acontece o Minas Summit 2024, maior evento de inovação corporativa do estado. Organizado pelo FCJ Group, pelo Órbi Conecta e San Pedro Valley, o evento contará com palestras, workshops e diferentes oportunidades de networking para todo o público presente.

O Minas Summit reunirá cerca de 300 painelistas em cinco palcos simultâneos no Minascentro.

São esperadas mais de 1,5 mil startups e 8 mil visitantes.

Parceiros

A Parceiros da Educação lança pela primeira vez campanha própria de arrecadação para pessoas físicas, com doações a partir de R$ 20, que podem ser realizadas de forma única ou mensal.

E para apoiar um ano de estudos para uma sala de aula de estudantes da rede pública, podem ser realizadas doações mensais no valor de R$ 90.

Quem desejar contribuir com a entidade privada sem fins lucrativos, que há 20 anos trabalha pela transformação social por meio da educação, basta acessar o site.

Curso

Com o objetivo de formar profissionais mais capacitados para o mercado de energia solar, a 77Sol se uniu à Oca Energia para oferecer gratuitamente o Curso Eletricidade Básica 2.0 para os integradores parceiros.

Com mais de 20 horas de conteúdo, a formação é totalmente gratuita, 100% EAD e oferece um certificado de conclusão final do curso.

Farmácia animal

A rede de farmácias veterinárias Fórmula Animal participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo 2024, a maior feira de franquias do mundo.

O evento acontece de 26 e 29 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Com uma rede composta por mais de 100 lojas no Brasil e uma unidade em Assunção, no Paraguai, a Fórmula Animal tem como principal foco na feira a ampliação da rede de franquias.

Reconstrução

Com projeto "Reconstrua RS", Espaço Smart doará cinco casas prontas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A empresa desenvolveu ainda três modelos de casas em light steel frame, de 34m², 54m² e 70m², que foram pensadas para a reconstrução do Estado de forma rápida e duradoura, uma vez que podem ser construídas em até 30 dias.

Operação

O Grupo Multilixo iniciou a operação da primeira usina de biometano 100% “off grid” do país, localizada em Jambeiro.

A unidade tem capacidade de produzir 30.000 m³ por dia de biometano e pode gerar 170.000 toneladas de créditos de carbono por ano.

Análise de crédito

A Quod lançou o Score Comportamental de Crédito SCC 5.0, para facilitar a gestão de risco de crédito, incluindo novos dados e mais tecnologia, associados à expertise de crédito da empresa.

"Com o uso de IA, conseguimos trazer maior exatidão à detecção das tendências de comportamento, aumentando a acurácia dos dados e permitindo novas relações entre a pontuação e as empresas”, explica Ricardo Kalichztein, CEO da Quod.

Fidelidade

A Alloyal, startup mineira especializada em programas de fidelidade, anuncia Pedro Filizzola como novo diretor de marketing. Com mais de 15 anos de experiência, Filizzola atuou na construção de marcas como Sambatech e Doctoralia Brasil e Chile.

Conselho

A Nuvini (NVNI) tem Marco Leone como novo integrante do board. O executivo tem mais de 25 anos de experiência no setor de TI no Brasil e na América Latina e atua como investidor anjo e membro de conselhos consultivos.

