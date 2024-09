Bússola & Cia: NewHack lança fundo de R$ 5 mi para startups 

A NewHack, ecossistema voltado ao apoio a empreendedores de tecnologia, anunciou a criação de fundo de R$ 5 milhões, destinado a 10 startups.

O CEO, Bruno Terron, destacado pela Forbes Under 30 na categoria de Inovação e Tecnologia, oferecerá cheques de até R$ 500 mil às startups selecionadas, com o primeiro investimento previsto para 2024.

O fundo foca em empresas com valuation entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, com geração de receita, base de clientes e validação de produto. Além disso, a NewHack oferece o programa de consultoria NewHack Lab, com duração de três a seis meses, para auxiliar no desenvolvimento dos negócios.

Coworking

A Eureka Coworking inaugura uma nova unidade na Avenida Paulista, em São Paulo. Com faturamento de R$ 10 milhões em 2023, a empresa projeta crescer 15% com a expansão.

O novo espaço possui 800m², dois andares e um rooftop para 150 pessoas. A unidade já sediou eventos de empresas como Amazon e Google e, com filiais em Campinas e Lisboa, oferece desde escritórios compartilhados até espaços para eventos corporativos.

Energia

As mais importantes empresas de energia estarão reunidas na ROG.e, um dos maiores eventos globais do setor, realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), no Boulevard Olímpico, na Zona Portuária do Rio, de 23 a 26 de setembro. ExxonMobil, Equinor, Eletrobras, Brava Energia e Ipiranga confirmaram participação com palestras dos principais executivos e experiências imersivas em estandes.

A ExxonMobil, por exemplo, traz para a ROG.e três de seus principais executivos. Hunter Farris, Senior VP de Deepwater, John Ardill, VP de Global Exploration, e o presidente da ExxonMobil no Brasil, Alberto Ferrin. Além da plenária, os visitantes poderão participar de experiências imersivas no estande da companhia, localizado no Armazém 3. Dentre as atrações, estão uma cabine de captura e armazenamento de carbono e uma exposição interativa do projeto de conservação do mico-leão-dourado, que a ExxonMobil apoia há mais de cinco anos.

Facial

A Payface, pioneira em soluções de pagamento por reconhecimento facial, anuncia sua entrada no setor de cartões private label, com 100 lojas do Grupo Oscar.

A operação ampliou significativamente sua base de usuários e foi impulsionada por uma rodada Série A, liderada pelo BTG Pactual, que investiu R$ 45 milhões.

Veloe

A Veloe lança uma nova versão de seu aplicativo, com um conceito inovador de "carteira digital do veículo". A interface permite consultar dados como marca, modelo, ano, valor da Tabela FIPE e débitos veiculares.

Preferências

Um estudo da Brazil Panels e Conexão Vasques Marketing Digital revela que 54,7% dos brasileiros preferem seguir perfis de especialistas nas redes sociais, enquanto 37,8% seguem marcas e 32,8%, influenciadores.

Para 62,4% dos respondentes, a qualidade do conteúdo é o fator mais importante para o destaque digital.

Parceira

A PagBrasil e a Suri Shop anunciam uma parceria que permite realizar todas as etapas de uma compra pelo WhatsApp, sem necessidade de acessar sites. A Suri Shop estima que varejistas aumentam as vendas em até seis vezes com essa solução.

Aumento

A Seguros Unimed registra um aumento de 17% no faturamento no Paraná, entre junho de 2023 e maio de 2024, atingindo R$ 145 milhões. A carteira da seguradora no estado abrange mais de 1 milhão de clientes.

Fintech

O mercado de marketing promocional tem perspectiva de crescimento de 15% em 2024, segundo a Hub4Pay. A fintech participa da campanha “Serviço Premiado” da Chevrolet, responsável pelo cartão de pagamento digital dos prêmios.

Contra a fome

A Multiplan se uniu ao Pacto Contra a Fome na campanha "Comida Boa É Na Boca e Não na Boca do Lixo". A iniciativa visa reduzir o desperdício de alimentos, que atinge 55 milhões de toneladas por ano no Brasil, e será divulgada nos 20 shoppings da empresa.

Fundo

Com foco em diversidade de gênero, Erica Fridman e Jaana Goeggel lançam o Sororitê Fund 1, um fundo de R$ 25 milhões voltado para startups fundadas ou co-fundadas por mulheres, com foco em fintechs, healthtechs, agritechs e retailtechs.

Cannabis

A startup Humora, que combina produtos à base de cannabis e fitoterápicos, ganhou bronze na categoria Melhor Embalagem de Saúde no LAD Awards 2024, uma das principais premiações de design da América Latina.

Sócia

O escritório Cavagni, Penner, Pimentel Advogados anuncia Mariana Balaciano como nova sócia, trazendo experiência em regimes tributários e políticas de incentivos fiscais.

Na telinha

A Positivo Tecnologia firmou parceria com a CNN Brasil para o uso de produtos VAIO na emissora.

Palestra

Cássio Krupinsk, CEO da BlockBR, será palestrante no painel "Tokenização de Ativos", no ABAI Inova, que ocorrerá em São Paulo no dia 26 de setembro.

Fluxo

A HiPartners, em parceria com a SBVC, divulga uma análise do Índice de Performance do Varejo (IPV). O estudo destaca um aumento de 7% no fluxo de visitação nas lojas de shopping durante o Dia dos Pais em 2024.

Reconstrução

A Odara Alfajores, maior produtora de alfajores do Brasil, projeta faturar R$ 40 milhões em 2025. Após a tragédia no Rio Grande do Sul, que destruiu a fábrica, a empresa arrecadou R$ 700 mil em doações.

Summit

O Focus Fashion Summit 2024 abriu inscrições para o Hub de Soluções, evento que conecta profissionais do setor têxtil, entre os dias 5 e 7 de novembro, em São Paulo.

Fast

A Fast Escova, rede de escovarias, lança um novo modelo de negócios com o Fast Spa, oferecendo serviços de bem-estar com atendimento rápido e preço acessível.

Aniversário

A Propay celebra 25 anos com mais de 200 clientes e dois milhões de holerites processados anualmente, além de um crescimento projetado de 15% a 20%.

Caldeira

A Semana Caldeira 2024, promovida pelo Instituto Caldeira, será realizada entre 23 e 27 de setembro em Porto Alegre, com mais de 80 atividades e palestras.

Gestão

O hsm+, maior evento de gestão da América Latina, será realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, em São Paulo, abordando temas como Inovação, ESG e Liderança.

Sustentável

A Elera Renováveis abriu inscrições para o 15º Edital Socioambiental, que financiará até cinco projetos de desenvolvimento sustentável, com até R$ 100 mil cada.

CEO

A Mangopay anunciou Sergi Herrero como novo CEO global, sucedendo Romain Mazeries.

