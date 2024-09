Bússola & Cia: insatisfação leva 77% a abandonar compras online

Pesquisa realizada pela Akamai Technologies revela que 77% dos brasileiros abandonam compras online devido à insatisfação com o site ou o app, sendo as desistências mais comuns em compras entre R$ 101 e R$ 200.

Os principais motivos para desistência incluem:

A falta de imagens ou especificações claras (24%)

Desconfiança nos métodos de pagamento (22%)

Ausência de selos de segurança no site (21%).

Outros problemas são a lentidão ou travamentos dos sites (20%), preocupação com o roubo de dados pessoais (20%) e excesso de anúncios (20%). Além disso, 17% dos entrevistados afirmaram que os sites não funcionam bem em dispositivos móveis, e 14% foram direcionados para outra página fora do site principal para finalizar a compra.

A demora no login ou cadastro (13%) e a impossibilidade de usar login em redes sociais (9%) também foram citados como incômodos.

Movimento bilionário

A plataforma da brasileira Mkplace, especialista em soluções "as a service" para marketplaces, movimentou R$ 1 bilhão no primeiro semestre de 2024, com um crescimento de sete vezes em relação ao mesmo período do ano passado.

Este crescimento é creditado à entrada de novos clientes e à evolução de suas ofertas.

A Mkplace se destaca por oferecer tecnologia robusta e altamente escalável, com aplicações diversas.

Golaço

A marca esportiva Penalty registrou um lucro líquido de R$ 25,4 milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 16,5% em relação ao ano passado. Isso reflete o sucesso de sua gestão financeira e operacional.

A marca reforçou sua presença com o patrocínio oficial dos São Paulo Corporate Games 2024, que ocorre entre 5 e 8 de setembro.

Fatura alta

A ifefo, plataforma que conecta grandes indústrias a varejistas, reportou um crescimento de 30% ao mês em 2024, com faturamento projetado entre R$ 330 e R$ 380 milhões.

Café

O Brasil, um dos maiores produtores de café do mundo, deve faturar R$ 66,49 bilhões na safra de 2024. uniram esforços para otimizar a coleta de dados nos cafezais e melhorar a previsibilidade da produtividade.

A CodeBit é especializada em soluções tecnológicas na nuvem, e a AgroBee, que promove a integração entre produtores rurais e apicultores.

Cartão

Em 2023, os brasileiros realizaram mais de 42,2 bilhões de operações com cartão de crédito, segundo a Abecs. Para enfrentar os desafios de rastreabilidade desse grande volume, a RTM lançou o Hub Conciliação, um SaaS que facilita a comunicação das transações, oferecendo visibilidade desde a captura até a liquidação.

“A plataforma promove a conciliação financeira e contábil”, diz Marcio Castro, CEO da RTM.

99Empresta

O 99Empresta ultrapassou R$ 1,2 bilhão em empréstimos, com 45% das solicitações feitas por usuários de 23 a 34 anos e 49% sendo mulheres.

Água

A oficina "Temos sede de água de qualidade", patrocinada pela Karpowership, está com inscrições abertas até 10 de setembro.

O workshop avaliará a qualidade da água e ensinará sobre os riscos de contaminantes, além de coletar dados para gerar um relatório de potabilidade.

A Karpowership já investiu mais de R$ 700 milhões em energia por powerships e fazendas solares no Rio de Janeiro, que são essenciais para a segurança energética nacional.

Seguros

O mercado de seguros de automóveis no Nordeste do Brasil continua a crescer, com 3,6 milhões de cálculos de seguros realizados em julho, um aumento de 36% em relação ao ano anterior.

Voke

A Voke adquiriu a CSI Locações para fortalecer sua presença nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Tocantins em crescimento

O Tocantins se destacou no cenário econômico nacional em 2023, com um crescimento do PIB superior a 10% e recordes nas exportações agrícolas.

Ritmo de crescimento acima da média nacional, com um dos hectares mais baratos do país. Isso é um ativo para investidores do agronegócio. “O Tocantins é um estado jovem, mas com potencial extraordinário”, resumiu o governador Wanderley Barbosa no GRI Agro 2024.

O estado ainda é um dos melhores posicionados em logística, com hidrovias, ferrovias e rodovias disponíveis para o transportes de produtos, carnes, minérios e grãos.

SPAR Brasil

A SPAR Brasil anunciou a contratação de Letícia Malheiros como Diretora de Controladoria e Bruna Lourenço para Desenvolvimento Humano, aumentando a participação feminina em liderança para 54%.

Kanastra

A Kanastra, backoffice tecnológico, abriu mais de 20 vagas e inscrições para seu programa de estágio, buscando profissionais para o mercado de capitais em São Paulo e Uberlândia.

Red&Red Company

A Red&Red Company investirá R$ 9 milhões para lançar o REDbenefícios, um produto voltado para benefícios e seguros.

Inovação em prevenção

A iNeeds apresentou o Detector de Incêndios Florestais, que monitora o microclima e funciona com energia solar.

Proteção

O mercado de seguros de automóveis no Nordeste cresceu 36% em julho. A plataforma de gestão Agger, apontou que foram realizados mais de 3,6 milhões de cálculos de seguros em julho no Nordeste, aumento de 36% em relo ao mês anterior.

Gás

A Enegix Global inaugurará um data center no Brasil, utilizando energia limpa para mineração de criptomoedas.

Com capacidade para gerar até 80MW de energia elétrica, a fazenda de mineração da companhia oferece serviços de hospedagem de equipamentos para terceiros.

O lançamento faz parte do projeto de expansão da empresa na América Latina. Cerca de 96% da matriz energética do projeto é proveniente do gás natural ilhado.

Mineral

A DANE-SE, marca de água mineral, iniciou as vendas de seu segundo lote e já vendeu 20% do estoque.

Pay later

A Conta Simples lançou a solução BNPL (Buy Now, Pay Later) para B2B, já liberando mais de R$ 20 milhões em crédito.

RH

O evento RH Top Sync promete ser referência nas tendências do setor de RH, com inscrições abertas para o evento online gratuito, que ocorrerá no dia 10 de setembro.

Sócio

A US Media anunciou Rafael Magdalena como novo diretor da US Media Performance, focando em resultados e valor para os clientes.

Contratações

A FutureBrand São Paulo anunciou a contratação de Rodrigo Marques e Alexandre Rizzuti para fortalecer sua estratégia criativa.

MC

A Lyons Produções, gravadora e produtora musical, anunciou MC Daniel como novo sócio. Com uma proposta diferenciada de gestão, a empresa espera um faturamento de aproximadamente R$ 10 milhões em 2024 e projeta um crescimento de 50% até dezembro.

Evento

O evento AI & Data Leader ocorrerá em 11 e 12 de setembro em São Paulo, com 50 palestrantes discutindo Inteligência Artificial e Dados.

