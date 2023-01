Bússola & Cia: Grupo Leceres recupera lucro no pós-pandemia

O Grupo Leceres de hotéis comemora o maior Ebitda da história no ano passado, com R$ 42 milhões, revertendo um resultado negativo em 2021 e um aumento de 70% em relação a 2019. A retomada do turismo em 2022, o dólar alto e os preços das passagens aéreas internacionais, deram impulso ao turismo interno e favoreceram os 10 hotéis e resorts do grupo. O Leceres bateu recorde em ocupação (68%), ante 65% em 2019 (pré-pandemia). A receita total ficou em R$ 396 milhões, ante R$ 284 milhões em 2019, aumento de 39%. Todos os aumentos em vendas também impulsionaram a diária média, que ficou em R$ 662,00 em 2022, ante R$ 461,00 em 2019, assim como o RevPar, que em 2022 bateu R$ 450,00, ante R$ 299,00 em 2019. A Black Friday de 2022 também surpreendeu o varejo na hotelaria. Entre 25 e 30 de novembro, o Grupo Leceres vendeu R$ 8 milhões em reservas, crescimento de 35%. Fusão

O Franco de Menezes Advogados, tradicional escritório de Brasília especializado em licitações, anuncia a incorporação do escritório Renato Cirne Advogados, em um movimento de expansão de suas atividades. A parceria tem como objetivo trazer para o segmento jurídico um ecossistema moderno e atendimento full service, em um escritório boutique com foco em soluções inovadoras, transparentes e dinâmicas, além de serviços especializados em diferentes áreas. “A chegada do time de Renato Cirne agrega novas especialidades para o escritório, em um momento de modernização”, diz o sócio Emerson Franco de Menezes. Com sede em Brasília, o novo escritório Franco de Menezes Advogados terá filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. “Buscamos ampliar o conceito já conhecido de legal design ou visual law, passando para um debate sobre o que chamamos de content law. Nessa filosofia, fortalecemos a convicção de que precisamos atender as reais demandas do cliente, trazendo soluções práticas, de forma que ele também entenda e até mesmo participe da solução”, afirma Renato Cirne.

Fundos cripto

A gestora de3 investimentos iVi Technologies lançou no mercado brasileiro seus produtos quantitativos de ações e cripto ativos, o IVI QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e o IVI CRYPTO QUANT FIM. A estratégia de ações possui mais de três anos de histórico aplicado a um Clube de Investimento (um fundo privado fechado somente para investidores convidados). Já a estratégia de Cripto possui quase dois anos de histórico com 9,03% retorno desde 16 de fevereiro de 2021 contra Bitcoin -59,46% no mesmo período. Atualmente é gerenciada pelo braço internacional da gestora, a iVi Crypto Intelligence, que administra um Hedge Fund focado em ativos digitais nos Estados Unidos.

Crescendo

A BRZ Empreendimentos lançou empreendimento imobiliário em Hortolândia com venda de mais de 100 unidades em um único dia. A expectativa de venda é alcançar 100% dos apartamentos em até 8 meses. A empresa espera faturar R$ 840 milhões em 2022, o que representa um crescimento de 15% em relação ao ano passado, quando a receita foi de R$ 715,8 milhões. A companhia ultrapassa os 800 funcionários diretos.

App novo

A Guide Investimentos desenvolveu nova versão de seu aplicativo para oferecer uma melhor experiência aos investidores, mirando a acessibilidade para diferentes públicos. Todas as revisões e melhorias no aplicativo foram feitas com base na WCAG – sigla para Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, em inglês –, que compreende uma série de critérios para deixar conteúdos online acessíveis ao maior número possível de pessoas.

Otimismo em 2023

A Alfa Inteligência fechou pesquisa mostrando que 56% dos entrevistados estão otimistas quanto ao futuro do Brasil. Apenas 26% se mostraram pessimistas e 16% nem otimista nem pessimista. Não souberam responder, 2%. O Nordeste detém o maior percentual de otimistas, 63%. Por faixa etária, indivíduos com idade entre 45 e 54 anos são mais positivos quanto ao futuro com 62%. Os jovens de 18 a 24 anos representam 32% de pessimistas. O público feminino é um pouco mais otimista, 57% das mulheres têm boas expectativas para 2023.

Otimismo 2

Na análise de classe social, os entrevistados com maior poder aquisitivo se apresentam mais otimistas em relação a 2023, com 68%. A pesquisa foi realizada por meio de painel online com homens e mulheres, acima de 18 anos, das classes ABCDE, de todas as regiões do Brasil. A margem de erro do estudo é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Carreira

A Construtora Barbosa Mello foi eleita a melhor empresa na gestão de pessoas pelo prêmio “Valor Carreira”, realizado pelo Valor Econômico, na categoria de 3.001 mil a 7 mil colaboradores. A empresa foi reconhecida, pela segunda vez consecutiva, pela construção de um ambiente de trabalho próspero e com alto índice de engajamento entre os funcionários.

Token ecológico

Plataforma de tokenização de ativos focados na pauta ESG, a Greener Preservation Token (GPT) pretende atrair investidores para a ideia de

compensação de emissões de carbono para empresas, com foco na

conservação de uma vasta área de floresta nativa. O token utiliza metodologia no GPT que leva em conta características únicas dos

biomas brasileiros, em especial o da região amazônica. Com base em critérios científicos, já utilizados em outras metodologias e variáveis baseadas no IPPC (Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas) da ONU), foram estabelecidos novos e modernos parâmetros para a medição mais exata de carbono existente na natureza do Brasil.

Voice

A abertura de contas por meio de canais digitais superou pela primeira vez os cadastros feitos em mecanismos físicos do sistema financeiro no Brasil, segundo a Febraban. Foram 10,8 milhões de contas abertas nos canais digitais em 2021 – uma elevação de 66% ante o ano anterior. A Minds Digital, pioneira em biometria de voz, criou o Minds for Whatsapp, solução para segurança das operações feitas pelo Whatsapp, como por exemplo, abertura de contas. “O WhatsApp é o aplicativo que as pessoas mais utilizam em seu dia a dia, em diversas situações. Com a nossa solução, conseguimos prevenir, por meio da confirmação por áudio, logo no início da jornada do consumidor, a criação de contas laranjas”, explica Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital.

Novo CEO

A BSoft (nstech) anunciou Fabrício Beltrame como novo CEO. Ex-diretor comercial da empresa, o executivo atuará na nova fase da companhia, focando no setor de tecnologia e no desenvolvimento dos times. “É gratificante poder assumir um cargo tão importante, principalmente agora com um desafio grande envolvendo toda a nossa gestão e tecnologia. Nosso objetivo é continuar evoluindo enquanto organização para entregar ainda mais valor aos nossos clientes. Para isso, vamos apostar em inovações para o mercado de transportadores”, afirma Beltrame.

Mais nstech

Uma das empresas que integra o ecossistema de tecnologia para logística da nstech, a Buonny anunciou a contratação de três executivos de renome para a área de Sucesso do Cliente: Caroline Andreola (Head of Customer Success - SMB), Eduardo Coutinho (Customer Success Manager – Large Enterprise) e Rodrigo Corrêa (Head of Customer Success - Middle). Já Leandro Feitosa chega para reforçar a área de relacionamentos e parcerias.

