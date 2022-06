Bullla lança cartão de benefícios flex que permite antecipar salários

Após consolidar sua atuação no mercado de empréstimos entre pessoas físicas e no cartão de antecipação salarial, a fintech Bullla acabou de lançar o Bullla Flex, uma solução em benefícios para pagamentos de vale-refeição, vale-alimentação, mobilidade, auxílio home office, saúde e bem-estar, educação e cultura, que permite também pagar premiações, incentivos, reembolsos e até salários.

A diferença em relação a outros players do mercado é que o Bullla associa a nova solução de benefícios ao Cartão Bullla, que permite aos funcionários de empresas anteciparem seus salários em até 30% do valor sem juros para compras, além da possibilidade de realizarem saques e transferências com o parcelamento do valor.

“Somos a primeira startup do Brasil a oferecer uma solução completa para empresas e seus colaboradores, reunindo antecipação salarial sem juros, limite de crédito parcelado já aprovado e pagamentos de benefícios e remunerações diversas. Todas essas soluções em um único cartão”, afirma Marcelo Villela, CEO e cofundador do Bullla.

Os usuários do cartão Bullla poderão acompanhar, por meio do app, os saldos e movimentações realizadas no Bullla Flex, compras pelo cartão e crédito parcelado, de forma simples e rápida.

“Num mercado em que 34 milhões de pessoas não possuem conta em banco e que as instituições financeiras tradicionais restringem ainda mais a oferta do dinheiro, seguimos na direção oposta para ampliar o acesso do trabalhador brasileiro ao crédito e a benefícios de forma simples e justa”, diz Villela.

O Bullla espera com o novo produto atingir cerca de 2000 CNPJs. Com pouco mais de dois anos de existência, o Bullla projeta fechar 2022 com movimentação de R$ 340 milhões em operações de crédito, incluindo o empréstimo entre pessoas físicas e o cartão de antecipação salarial com limite de crédito especial, concedido a colaboradores de empresas por todo o Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também Safra Invest se consolida entre três principais players do mercado

"Hunter de agências" quer movimentar R$ 63 mi no mercado de comunicação

3 dicas para não deixar o cartão de crédito estourar o orçamento familiar