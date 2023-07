Braza Bank lidera ranking de bancos exclusivos de câmbio do Brasil

O popular ‘ranking de câmbio contratado do Bacen’ traz as informações de junho sobre a quantidade e o valor dos registros de operações de câmbio das instituições, separados por categorias, e ordenado por volume de dólares. O Braza Bank realizou aproximadamente 12 mil operações, transacionando mais de US$ 3,5 bilhões no mês, sendo a grande maioria movimentações interbancárias. Assim, o banco exclusivo de câmbio conquistou sua posição como primeiro lugar entre os operadores do setor, mantida já a 3 meses.

Avaliando os dados do primeiro semestre de 2023, o banco somou US$ 14,9 bilhões movimentados, um volume 84% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, aumentaram em 4 vezes o volume de operações no câmbio primário (exportações, importações, compra e venda). Segundo os executivos da instituição, o resultado é fruto da qualidade da mesa comercial aliada ao custo competitivo que é oferecido aos clientes, atendimento personalizado e contratos de câmbio e swift ágeis.

“Acreditamos que o crescimento é efeito da reestruturação comercial, da ampliação do portfólio de produtos e, principalmente, do atendimento e soluções que temos entregue aos nossos clientes e parceiros comerciais. Mais do que isso, os números são reflexo desse movimento, que parece ter sido bem aceito. Assim, os volumes mostram que conseguimos alcançar clientes que precisavam de melhores serviços para suas operações globais, além de amparo por meio de atendimento mais humanizado e dedicado”, afirma Marcelo Cursino, gerente de estratégia comercial do Braza Bank.

Em 2022, o Braza Bank fechou o ano no top 20 de transações cambiais, somando mais de 150 mil operações, que resultaram num montante de US$ 17 bilhões, colocando-o entre os 10% do setor que mais transacionaram, junto a bancos renomados do país. "Estamos construindo o banco do brasileiro global com muita humildade, mas com dedicação e intensidade, servindo de maneira agnóstica os diversos canais de clientes, com excelência e propósito de ser e fazer a diferença nas vidas dos brasileiros", diz Heber Cardoso, CEO e cofundador do Braza Bank.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Froneri, produtora de sorvetes, cresce 23% na categoria take home

Créditos trabalhistas de empresas em recuperação judicial também podem ser negociados

Método baseado em identidade de localização triplica receita da Incognia