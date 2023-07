Método baseado em identidade de localização triplica receita da Incognia

A Incognia, empresa pioneira em identidade digital baseada em localização, anuncia crescimento expressivo no primeiro semestre de 2023, puxado pela demanda por sua tecnologia de geolocalização que verifica usuários e garante a segurança de contas sem fricção. A empresa apresentou um aumento de 342% de receita globalmente, em relação ao ano anterior e, com um recorte de mais de 270% de retenção da receita brasileira e um tíquete médio três vezes maior do que o registrado em 2022.

Com sua tecnologia presente em mais de 200 milhões de dispositivos ativos globalmente, o crescimento foi impulsionado por setores-chave como food delivery, serviços financeiros, marketplaces e, no caso das operações internacionais, o mercado de jogos online. Com resultados médios de redução de mais de 90% de diversas modalidades de fraude, como invasão de conta, fraudes de identidade, entre outras, a Incognia também reforça o compromisso de oferecer uma experiência sem fricção para os usuários finais e se estabelecer como parceira de negócio de seus clientes, endereçando, de forma combinada, alguns dos principais desafios do mercado – performance e segurança, UX e otimização de receita.

"Este é um momento crucial para a Incognia, pois mais empresas reconhecem o poder das soluções de identidade de localização para prevenir fraudes e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do usuário. Nossas soluções são fundamentais para o mercado da verificação de usuários em todos os setores, em um cenário onde, mais do que nunca, é imperativo que novos métodos sejam implantados para proteger contas, dados e usuários”, diz André Ferraz, CEO e cofundador da Incognia.

Avanços na prevenção de fraudes

Dados recentes da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC), mostram que os consumidores perderam quase US$ 8,8 bilhões com fraudes no ano passado – um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior. Além disso, as perdas com ataques de roubos de contas totalizaram US$ 11,4 bilhões apenas em 2021. Já no Brasil, os prejuízos gerados equivalem a R$ 1,8 bilhão, afetando um universo aproximado de 12,1 milhões de pessoas, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Uma razão potencial para isso é que as ferramentas tradicionais de identificadores de dispositivos, conhecidos como Device Fingerprint, não são mais tão eficazes na prevenção de fraudes porque não são capazes de detectar dispositivos reiniciados ou apagados ou não detectam técnicas sofisticadas de fraudes que afetam a integridade dos dispositivos. Para ajudar a mudar este cenário, a solução de identificadores de dispositivos da Incognia, Location Fingerprint, surge como o sinal de reconhecimento mais persistente e permite que as empresas monitorem proativamente dispositivos e contas, impeçam fraudes e protejam usuários legítimos sem a necessidade de investigações manuais, que incorrem, sobretudo, em custos adicionais. Em última instância, ela oferece uma abordagem mais eficiente, eficaz e automática para combater fraudes, economizando recursos e tempo valiosos e removendo o atrito do usuário confiável, deixando barreiras apenas para fraudadores.

Com mais de uma década de desenvolvimento de sua tecnologia de geolocalização proprietária e em conformidade com a LGPD, a Incognia levantou sua rodada de investimentos Series A, liderada pela Point72 Ventures, de US$ 15,5 milhões em 2022 e hoje tem uma carteira sólida de clientes de setores como serviços financeiros, delivery, redes sociais, jogos online e outras frentes da economia compartilhada, como aluguel de carros online, que necessita de um processo de verificação de usuários que garanta segurança às partes envolvidas na plataforma — negócios, parceiros e consumidores finais.

Para reforçar sua presença de marca no país e levar os resultados de sucesso alcançados com clientes, a empresa participou como patrocinadora, expositora e palestrante no último Fraud Day, evento que concentra especialistas do mercado antifraude no país, e no Febraban Tech 2023, o maior evento de inovação e tecnologia para o setor financeiro da América Latina e tem planos de novas participações em eventos no Brasil e nos Estados Unidos no segundo semestre.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Construindo um ecossistema empreendedor tecnológico para o futuro do Brasil

Bússola & Cia: Fintech que apoia cultura do café capta R$ 70 milhões

Programa de desenvolvimento territorial impacta 1,2 mil pessoas em dois anos