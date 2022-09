Bia Leite: O que a Paola Carosella e a Silvia do Grajaú têm em comum?

Por Beatriz Leite*

Paola, dona de 2 restaurantes, é famosa em todo o país. Nascida na Argentina, vive no Brasil há mais de 20 anos. Participou de realities, tem seu nome consolidado na gastronomia. É referência e participa de seletivas de outros mestre-cucas.

Silvia, dona do Cookies da Sil, tem 27 anos, mora no Grajaú, periferia de São Paulo. Ela teve de se virar fazendo e vendendo cookies na pandemia para ter uma renda extra. Não é conhecida ainda e planeja crescer seu negócio.

Ambas trabalham produzindo alimentos que brilham aos olhos. Ambas são mulheres, vivendo no Brasil e batalhando: empreendedoras.

Mesmo que com desafios e caminhos diferentes, as necessidades de ambas são muito semelhantes: são as necessidades das outras 40 milhões de mulheres à frente de um negócio no Brasil. Ainda que mude um pouco mais para um lado ou para outro de acordo com o momento, elas giram em torno de ter renda, ter uma rede de suporte e se sentir inspirada e realizada.

É olhando para essas necessidades que a Rede Mulher Empreendedora (RME) oferece anualmente para as mulheres o maior evento de empreendedorismo feminino. A edição deste ano, o 11º Fórum RME, proporcionará conhecimento para as mulheres se sentirem mais confiantes e crescerem seus negócios, será um espaço de encontro, convivência e networking com empreendedoras de todo Brasil, apoiará as dúvidas delas com mentorias individuais, e oferecerá inspiração para que elas vejam que não estão só. Além disso, terá geração direta de renda com a Feira de Negócios e o Espaço Autoras, onde empreendedoras poderão vender seus produtos e livros.

É o tipo de evento que reúne mulheres de todos os setores, tamanhos e estágios de negócio. Mulheres de todas as regiões, classes e raças. Inclusive evento onde teremos o encontro de Paola com a Silvia, confirmadas na programação. A priori de mundos distantes, elas estarão unidas como empreendedoras com as outras cinco mil mulheres que estarão circulando nesse encontro presencial.

*Beatriz Leite é gestora de projetos, formada em gestão ambiental pela USP e pós-graduada em gestão de projetos pelo Senac. Atua há quase 10 anos em negócios e organizações sociais, nas áreas de longevidade, desenvolvimento local, cultura e empoderamento feminino

