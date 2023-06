Australian Gold desbota Minhocão para alertar sobre extinção dos corais

Quem frequenta a região do Minhocão, um dos locais mais tradicionais da cidade de São Paulo, deve ter notado uma diferença na paisagem nessa última semana: os prédios do local, que contam com diversas artes coloridas, estão mais desbotados. A vista da “praia dos paulistanos” causa um incômodo proposital ao olhar: promovida pela marca Australian Gold. A ação, pensada a partir do Dia do Oceano, comemorado neste mês, tem como objetivo lançar o movimento #SemCorSemVida, que alerta sobre o estado de saúde precário dos corais e sobre os riscos que envolvem a extinção desse grupo de animais – eles são tão fundamentais para o oceano como são as florestas para a fauna e flora.

A perda de cor desse grupo de animais marinhos é um problema ecológico grave e compromete toda a vida marinha, visto que várias espécies dependem dos recifes de corais para o seu desenvolvimento e reprodução. É possível observar uma perda de cor massiva e crescente, sendo que alguns estudos já apontam o desaparecimento total dessa espécie até 2100, caso não haja uma mudança de comportamento. Uma das principais causas desse desastre natural é a presença de poluentes no mar, como os químicos encontrados na fórmula da maior parte dos filtros solares – estima-se que até 14 mil toneladas do produto são levadas para os mares em todo o mundo, a cada ano.

Solução sustentável

Diante desse cenário, o Grupo Boticário avançou na busca por sucesso responsável e desenvolveu uma metodologia científica inovadora que garante que a formulação completa do protetor solar não branqueie ou agrida os corais, protegendo o ecossistema marinho. Realizada em parceria com um laboratório de ecotoxicologia europeu, a iniciativa colocou Australian Gold como uma das primeiras marcas de cosméticos nacional com o atributo Reef Safe em seus filtros solares, ou seja, Seguro Para Corais.

“Acreditamos na beleza transparente, somos comprometidos em oferecer produtos seguros para nossos consumidores e também para o meio ambiente, e acompanhamos os estudos científicos e as evidências que explicam o branqueamento dos corais. Buscando criar produtos ainda mais sustentáveis, utilizamos uma metodologia inovadora que garante que os protetores solares de Australian Gold não branqueiem ou agridam os corais” diz Renata Gomide, vice-presidente Consumer do Grupo Boticário.

Farmácias são 50% da operação B2B do Grupo Boticário, sendo que a entrada no setor ocorreu em 2017 a partir da compra de 100% do capital da importadora e distribuidora Frajo, que distribui exclusivamente no Brasil as marcas Australian Gold e Bio-Oil. Presente em 66 mil pontos de venda e com portfólio de 400 SKUs, a empresa conta com cinco marcas comercializadas no segmento.

