Relatório do PNUMA confirma que acabar com poluição plástica é possível

Por Danilo Maeda*

Nas proximidades do Dia Mundial do Meio Ambiente, o PNUMA divulgou um documento impactante, que não foi tão debatido e lido quanto deveria – ao menos na minha bolha. Trata-se do relatório Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy, que entre suas conclusões afirma: "a poluição plástica pode ser reduzida em 80% até 2040 se países e empresas fizerem uma mudança profunda em suas políticas, práticas e no mercado".

Ou seja: já existe uma solução economicamente viável para todas as partes interessadas para acabar com a poluição por plástico. Alcançá-la, contudo, não é tão simples. A mudança não pode ser feita isoladamente devido aos fluxos internacionais do plástico, vulnerabilidades das cadeias e riscos associados: ela requer uma ação internacional coordenada. Medidas e obrigações alinhadas entre nações e cadeias de valor criarão sinergias e uma grande mudança no cenário. "É necessário estabelecer uma base de conhecimento comum, impulsionada por fortes requisitos de transparência para suportar a tomada de decisão, medir o progresso e refinar as intervenções regulatórias", afirma o documento.

Apesar de exigir grandes esforços, a mudança valerá a pena, pois permitirá que os países acabem com a poluição plástica ao mesmo tempo em que farão a transição para empregos mais seguros e estáveis e criarão oportunidades de negócios e empregos.

Entre os benefícios mapeados nesta transição, estão:

Segundo o relatório, a mudança para a economia circular poderia resultar em US$ 1,27 bilhão em redução de custos, considerando também a renda com a reciclagem.

A mudança poderia trazer, também, um aumento líquido de 700 mil postos de trabalho até 2040, principalmente em países de baixa renda, melhorando as condições dos trabalhadores informais.

Quando as economias de custos diretos, ambientais e sociais são somadas, mais de US$ 4,5 trilhões são economizados, ou 20,3% de redução nos custos gerais.

Para fazer isso acontecer em nível sistêmico, as alavancas já são conhecidas: reduzir a utilização de material virgem de fontes não renováveis, estruturar cadeias de reciclagem para aumentar o volume de material reutilizado em circulação na sociedade e reorientar e diversificar os materiais aplicados nas cadeias de valor.

Com coordenação, transparência e foco na implementação, está nas mãos de nossa geração a produção de um futuro que não será livre do plástico – até porque o material tem muita utilidade – mas livre de suas atuais externalidades negativas.

*Danilo Maeda é head da Beon, consultoria de ESG do Grupo FSB

