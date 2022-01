Audiovisual omnichannel traz soluções de comunicação em escala

Segundo o levantamento Think With Google de 2021, 55% das pessoas usam vídeos para determinar suas compras. Já a pesquisa YouTube: explorando o potencial da plataforma para impulsionar seu negócio, aponta que 87% dos entrevistados afirmam já terem feito uma compra após assistirem a um vídeo. “Por poderem ser feitos para diversos temas, os vídeos são versáteis e uma poderosa ferramenta para as empresas”, diz Simone Cyrineu, CEO da thanks for sharing. Assim, é essencial conhecer bem o seu público e quais tipos de conteúdo ele consome para explorar o potencial em canais omnichannel.

A empresa é uma produtora de animação 2D para o mercado corporativo e inova no setor ao traduzir comunicações e objetivos das empresas em vídeos personalizados em escala. Para isso, é necessário entender muito além do modelo de negócio e do propósito de seus clientes, mas também saber onde estão os potenciais usuários. É nesse gap de mercado que entra o conceito de omnichannel, estratégia de conteúdo que une canais que as organizações usam para melhorar a experiência do cliente e conduzir relacionamentos.

Interligando canais e os utilizando de forma simultânea, o omnichannel estreita o online e o offline inovando na experiência de compra do cliente no sentido de dar uma resposta eficiente às suas demandas. Não à toa a pesquisa Omnichannel Customer Service Gap da Zendesk aponta que 87% dos respondentes acreditam que as marcas precisam trabalhar mais para criar uma experiência sem obstáculos para os seus consumidores.

“Quando falamos de canais omnichannel, vídeos personalizados de acordo com a necessidade das empresas e de seus clientes, assim como adaptado para cada canal, é essencial quando pensamos na atingibilidade efetiva desse público”, diz a CEO da thanks for sharing.

Traduzindo a solidez do negócio, a produtora tem, em seu portfólio clientes, de diversos segmentos e tamanhos, como Electrolux, Porto Seguro, Syngenta, Anbima entre outros.

