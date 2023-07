Assinaturas eletrônicas impulsionam a arrecadação de R$ 23 milhões na Gerando Falcões

A parceria entre a D4Sign, plataforma de assinaturas eletrônicas, e a Gerando Falcões proporcionou resultados expressivos para a instituição social. Firmada no final do ano passado, o objetivo principal era agilizar a assinatura de contratos por meio do ambiente eletrônico, reduzir custos e, consequentemente, o uso de papel na organização. Nos primeiros seis meses, mais de 1.700 documentos foram assinados pela plataforma da D4Sign, otimizando processos e reduzindo despesas.

A parceria também foi fundamental na arrecadação da campanha Tamo Junto, da Gerando Falcões, destinada a arrecadar doações para o auxílio de moradores do litoral paulista, vítimas do desastre natural provocado por um forte temporal. No total, foram arrecadados mais de R$ 22 milhões, e com a implementação da plataforma de assinaturas eletrônicas pela D4Sign a Gerando Falcões conseguiu otimizar o processo de assinatura de contratos, agilizando os trâmites burocráticos e simplificando a interação com doadores e parceiros.

"Estamos felizes em apoiar a Gerando Falcões em sua missão de promover transformação social. Acreditamos firmemente no poder destas ações sociais para transformar a sociedade e que as empresas também devem contribuir de forma ativa", comenta Rafael Figueiredo, CEO da D4Sign.

Tecnologia que facilita ações sociais

Natali Nepomuceno, Head do Jurídico da Gerando Falcões, destaca o potencial estratégico da parceria: "A assinatura de contratos é uma atividade rotineira em nosso ambiente de trabalho. Estamos continuamente assinando acordos de doações e parcerias com empresas de todas as regiões do país. E poder realizar isso de forma eletrônica, com segurança e comodidade, é muito importante para nós. Torna tudo mais ágil, seguro e simplificado para todas as partes envolvidas".

Para as instituições sociais, a assinatura de contratos de modo tradicional ainda é um desafio considerável, que dificulta a busca pelo apoio de empresas privadas. O processo é moroso, especialmente quando envolve doações de estados ou regiões distantes de onde a organização está localizada. Segundo Rafael Figueiredo, a tecnologia tem o poder de mudar este cenário, evitando a necessidade de envio de documentos e acelerando os processos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Considere estes três pontos na hora de montar a sua carteira de ações

Bússola & Cia: Exato Digital recebe R$ 17 milhões em rodada de investimento seed

Leo Madeiras celebra 80 anos com projeção de movimentar R$ 4 bi em vendas