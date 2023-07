O negócio dele para desenvolvedores vai faturar R$ 25 milhões. E acaba de fazer a primeira aquisição

Quando Wesley Willians saiu de Pirapora do Bom Jesus para estudar Tecnologia e Mídias Digitais na capital de São Paulo, ele já carregava consigo uma paixão, a educação. Sua mãe e suas tias eram professoras e o empresário sempre esteve muito próximo ao assunto. Na PUC, onde estudou, descobriu uma nova vertente da área. Um de seus amigos fez uma habilitação em ensino à distância que despertou a atenção de Willians.

Concluída a faculdade, o empreendedor ficou mais dois anos desenvolvendo sistemas em uma empresa de tecnologia de São Paulo. Quando saiu da companhia, resolveu juntar seu conhecimento técnico com o amor pela educação e criou uma plataforma de cursos ligados à tecnologia para leigos, a School of Net, que existe até hoje.

Inquieto, Willians quis dar um passo além. Em 2020, criou a Full Cycle. A plataforma oferece cursos específicos para desenvolvedores de sistemas. Assim, além de leigos, o empresário começou a educar e auxiliar no crescimento de técnicos e profissionais do assunto.

Em 2022, a Full Cycle faturou 18 milhões de reais. Para 2023, a meta é chegar aos 25 milhões de reais. E agora, fazem um novo movimento para ampliar o portfólio de produtos. A empresa acaba de comprar a DevOps Pro, especializada na formação de profissionais de infraestrutura e operações de sistemas.

O valor da negociação não é aberto, mas a Full Cycle confirma que vai investir 2 milhões de reais até o final do ano no novo negócio em marketing, operação e desenvolvimento de produtos.

“Acompanhei o crescimento da DevOps Pro desde o início, em 2021”, diz Willians. “Virei uma espécie de mentor para o CEO da DevOps Pro. Como gosto muito dessa parte de marketing, consegui ajudar a dar os primeiros passos, até eles terem um faturamento acima de 1 milhão de reais”.

O que faz a DevOps Pro

Assim como a Full Cycle, a DevOps Pro é uma plataforma que oferece cursos específicos para profissionais e especialistas em suas áreas. No caso da empresa adquirida, é de infraestrutura e operações de sistemas.

“Sempre tivemos uma relação próxima e já havíamos notado que os cursos oferecidos pelas instituições acabavam atuando de forma complementar”, afirma Fabrício Veronez, fundador da DevOps Pro. “Isso faz com que a aquisição seja vista como um passo importante para a DevOps Pro acelerar o seu crescimento”.

A DevOps Pro tem hoje cerca de 5.000 alunos. Mesmo com a aquisição, as plataformas continuarão separadas. Com a aquisição e o investimento previsto até o final do ano, a meta é fazer com que o negócio tenha um faturamento de 2 milhões de reais em 2023.

O que faz a Full Cycle

A Full Cycle é uma escola de desenvolvedores. O nome Full Cycle surgiu após um artigo que Willians leu em que se falava que o desenvolvedor não deveria apenas fazer uma parte do processo, mas participar do “ciclo completo” do produto.

A Full Cycle tem 12 mil alunos e atua em duas frentes: vendendo os cursos diretamente para o profissional, ou para empresas. Já tiveram aulas na edtech funcionários de empresas como Mercado Livre, Microsoft e Totvs.

“Eu fui desenvolvedor por muito tempo, era algo que eu entendia muito bem”, diz Willians. “Sabia das dores, das necessidades. Eu fazia sites que tinham 10 visitas e outros com milhares de usuários simultâneos. Foi pensando nisso que lancei o curso”.

Quais os planos com a aquisição

A principal estratégia da empresa é ampliar seu portfólio de produtos. Inicialmente, porém, os dois cursos continuarão em plataformas separadas, cada um com seu nome. A parte comercial, porém, já trabalha para conseguir oferecer pacotes e vender as aulas da DevOps Pro aos 12 mil alunos da Full Cycle.

Parte dos funcionários será incorporada na estrutura da Full Cycle, que hoje já tem 40 empregados. A ideia é chegar até o final do ano com 70 trabalhadores.

A empresa não tem uma unidade física. Willians fica em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora há oito anos.

Para os próximos meses, também vão lançar novos cursos e investir ainda mais em marketing, para aumentar a carteira de estudantes.