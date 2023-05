Arezzo&Co vem crescendo acima das expectativas

A Arezzo&Co, holding responsável pela Arezzo, entre outras marcas, apresentou resultados históricos no primeiro trimestre de 2023 e acima do esperado pelo mercado. A empresa teve um crescimento de 23,4% na Receita Bruta, totalizando R$ 1,3 bilhão. No período, a Margem Ebitda Ajustada totalizou 16% e o Ebitda Ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, totalizou R$ 164 milhões, um crescimento de 23,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Estamos satisfeitos em entregar ao mercado resultados sólidos em mais um trimestre. Eles sinalizam a assertividade das nossas estratégias comerciais e chancela o que prometemos ao mercado para este ano: trazer um crescimento sustentável, expandir o nosso portfólio e fortalecer as novas avenidas de crescimento, para aumentar o nosso mercado endereçável”, afirma Alexandre Birman, CEO da companhia.

A companhia aumentou o Lucro Líquido Ajustado em 27%, totalizando R$ 73 milhões no período, e já soma R$ 947 milhões de sell out de franquias, web e lojas próprias, o que representa 22% de elevação ante 1T22.

O período também foi utilizado para aumento da eficiência e alocação de recursos em ativos rentáveis. O ROIC ajustado no período foi de 27,2% e o CAPEX no 1T23 foi alocado nos investimentos nas fábricas HG, Alagoinhas e Campo Bom, que aumentarão as oportunidades de negócio e as alavancas de crescimento da companhia a médio e longo prazo.

Marcas sólidas, resultados recordes nos canais de compra

As estratégias comerciais da Arezzo&Co estão cada vez mais assertivas e abrangendo mais áreas do negócio, o que eleva exponencialmente novas oportunidades de crescimento futuros. Todas as marcas apresentaram resultados positivos de sell out e crescimento de Receita Bruta no período.

A Arezzo&Co e fechou os primeiros três meses do ano com resultados histórico: R$ 1,3 bilhão de faturamento, 23,4% superior ao mesmo período de 2022, e, olhando apenas para as marcas core, houve um crescimento de 14,7% no período, puxado pela Arezzo (+13,6%) e Schutz (+8,4%) ambas em Receita Bruta.

Um outro destaque ficou para os meios digitais, que se consolidaram ainda mais dentro do portfólio da companhia e já representam 24% do faturamento total. A Arezzo&Co trouxe mais um recorde: 5,5 milhões de clientes ativos, um crescimento de 19%. Somando web commerce, ferramentas omnicanal e o app, a companhia já totaliza R$ 2,5 bilhões de sell out nos últimos doze meses e apenas a receita influenciada pelo app alcançou R$ 253 milhões no trimestre, um aumento de 41,9% ante a 1T22.

Internacionalmente, a Arezzo&Co consolidou-se ainda mais neste período com a parceria com a empresa Mack’s e Belk, para distribuição em mais de 100 lojas, e a aquisição da marca italiana Paris Texas, que juntas aumentarão a atuação da companhia junto aos seus clientes e serão importantes para solidificar ainda mais o negócio e aumentar as oportunidades de crescimento em outras praças geográficas.

