Gestor de marketplace: conheça a nova profissão em alta nos próximos anos

Com o setor de e-commerce aquecido nos últimos anos, a cada dia há uma variedade maior de produtos anunciados em marketplaces em vez de sites de vendas. Isso porque o modelo proporciona vantagens ao vendedor — como maior exposição e segurança na transação. É aí que entra um profissional ainda não tão conhecido: o gestor de marketplace.

Mas o que é um marketplace. Trata-se de uma plataforma online que conecta vendedores e consumidores, reunindo lojistas, prestadores de serviços e potenciais clientes. “Fazendo um paralelo com o varejo físico, é um shopping virtual, em que cada comerciante tem sua loja alocada em um estabelecimento maior- o marketplace”, diz Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções em Negócios Digitais, startup de performance de marketplaces.

No ano passado, as vendas pela internet continuaram a registrar crescimento, mesmo com um cenário de pandemia, desemprego e inflação em alta. De acordo com dados da Neotrust, empresa de inteligência de dados do T.Group, em 2021, mais de 15,4 milhões de novos consumidores aderiram às compras virtuais.

Nesse contexto, os marketplaces desempenharam um papel fundamental, aumentando a quantidade e a variedade de produtos, além de marcas englobadas e garantindo a reputação dos produtos que anunciam. “Muita gente não sabe que existe marketplace quando compra na Americanas. A credibilidade que a bandeira passa ajuda na conversão. Mesmo que o consumidor conheça como funciona um marketplace, ao saber que há uma grande empresa por trás, sente-se mais seguro para comprar”, diz o executivo.

Gestor de marketplace terá alta procura

Quem faz toda a gestão das etapas e processos que envolvem uma venda nessa modalidade é o gestor de marketplace. Ele é fundamental para o sucesso de negócios como Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza e outros marketplaces brasileiros.

“O gestor de marketplace é responsável por todas as etapas do processo de venda, desde as ações de marketing, a efetivação da compra, a logística de entrega e o recebimento do valor da venda”, declara Garcia. Segundo ele, o salário varia entre R$ 7 mil e R$ 11 mil.

Veja abaixo, quatro funções exercidas por esse profissional.

Logística

A logística de entrega é um dos “calcanhares de Aquiles” do e-commerce em geral, e é uma questão com a qual o gestor tem que lidar. “A entrega é um ponto de atenção, principalmente no caso dos produtos grandes. Mas o marketplace garante ao vendedor um valor de frete mais competitivo e uma entrega mais ágil. Ao informar a nota fiscal da venda, é liberada uma etiqueta para a postagem do produto nos Correios ou em um ponto de envio do canal”, afirma Garcia.

Os marketplaces, cada vez mais, vendem experiência, e, com isso, o prazo de postagem e envio está cada vez mais curto. “O Mercado Livre, por exemplo, exige que o produto seja postado e até 3 horas após a venda.”

Sendo assim, cabe ao gestor de marketplace garantir que todo esse processo logístico corra sem contratempos. “O vendedor busca o marketplace justamente pela facilidade no envio, por isso, cabe à bandeira, e ao profissional responsável, dar todo o suporte nesse sentido,”

Setor de compras

Segundo o executivo, quando se trata de marketplace, saber comprar é tão importante quanto saber vender. E essa é uma atribuição do gestor de marketplace. “Se não souber comprar bem, não irá vender bem. E comprar bem não significa se guiar apenas por valor, e, sim, em que tipo de produto terá procura, relevância”, declara.

Para desempenhar bem esse papel, o profissional precisará estar sempre antenado com os últimos lançamentos e tendências, e de olho no novo “hit” do momento. “O gestor de marketplace precisa estar sempre muito bem informado, atento à concorrência, e ter agilidade e faro para identificar os produtos que têm potencial para alta margem de vendas”, diz.

A grande vantagem do universo online,é que tudo é rastreável. Hoje existem diversas ferramentas no mercado que indicam quais produtos são mais vendidos, os temas mais pesquisados, as regiões com mais vendas. Conhecer essas ferramentas ajuda bastante a definir o “mix” de produtos, além de, é claro, lançar ofertas especiais para aproveitar as datas sazonais.

Marketing

Sem um marketing eficiente, também é inviável ter um desempenho positivo de vendas via marketplace. “O gestor de marketplace também cuida dessa parte, e o primeiro passo é traçar uma boa estratégia de marketing, com todo o passo a passo e cronograma de ações que serão executadas”, diz

Uma boa estratégia de marketing só é possível com uma persona muito bem definida. “É preciso conhecer muito bem o cliente e saber o que ele procura, e que tipo de linguagem o agrada. Só assim será possível chamar a atenção e fidelizar cada vez mais aquele público”, afirma.

Recebimento do valor

O marketplace oferece muitas vantagens ao vendedor, e isso inclui as facilidades de recebimento. “As regras podem mudar, dependendo da plataforma de marketplace, mas o processo de pagamento é simples, pois os sistemas desenvolvidos oferecem muita automação”, diz o especialista.

Outro aspecto importante são as taxas de comissão. De forma geral, todos os marketplaces cobram um percentual sobre cada venda efetuada, esse modelo costuma ser muito vantajoso, principalmente para os sites de vendas de menor porte, pois em vez de ter que arcar com um alto investimento para estruturação, que provavelmente não dará o mesmo retorno financeiro do que o alcançado via marketplace, o comerciante desembolsa apenas um percentual daquilo que vender.

No entanto, é preciso ter em mente o impacto das comissões na margem de lucro. “Isso tudo precisa ser bem calculado pelo gestor de marketplace, para que seja vantajoso para todas as partes envolvidas. Dessa forma, evitam-se surpresas desagradáveis”, afirma Garcia.

