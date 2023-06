Copa do Mundo Feminina: onde assistir ao vivo a convocação da seleção brasileira

A Seleção Brasileira feminina será convocada para a Copa do Mundo 2023 nesta terça-feira, 27. A técnica Pia Sundhage anunciará a lista das 26 jogadoras no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 16h.

A seleção brasileira vá em busca do título inédito da Copa do Mundo. A melhor campanha da seleção na história foi em 2007, quando o time de Marta e cia perdeu para a Alemanha na final.

Presenças como a das atacantes Debinha e Bia Zaneratto devem ser confirmadas, além da considerada maior jogadora de todos os tempos, a Marta.

Em entrevista para EXAME, Bia Zaneratto, afirmou que o grupo está fechado com a treinadora: "Nossa relação com Pia é muito boa! Ela veio pra somar bastante e nós vemos nossa evolução. Tudo isso é fruto do que ela traz pra gente, juntando com a mescla da experiência dela com o estilo brasileiro de jogar. Nosso grupo está forte, com jogadoras experientes e novas, trazendo equilíbrio", destacou.

O Brasil estreia contra a França no dia 29 de Julho.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira feminina para Copa

O anúncio da convocação dos 26 jogadoras para a Copa do Mundo terá transmissão ao vivo da CBF TV, via Site CBF e canal oficial da CBF no YouTube. A TV Globo, SporTV e o ge.com também irão transmitir o evento.

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo feminina?

Grupo F

BRASIL

FRANÇA

JAMAICA

PANAMÁ

Que dia começa a Copa do Mundo 2023?

A Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia acontece entre 20 de Julho e 20 de agosto.

A partida de abertura será entre o Nova Zelândia, um dos países anfitriões, e Noruega, no Estádio Eden Park, às 04h no horário de Brasília.