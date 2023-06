Semente investe R$ 500 mil para acelerar crescimento da startup Innoway

A Semente, empresa que desenha soluções de inovação que valorizam a vida, anuncia investimento na Innoway, plataforma de inteligência de dados para a aceleração da cultura de inovação em organizações. O investimento de R$ 500 mil será utilizado para alavancar o crescimento da startup nos próximos dois anos e ampliar o banco de dados da plataforma. Para a Semente, o foco será em ampliar o impacto do diagnóstico de inovação dos projetos que toca, ampliando também o portfólio de startups de sua venture builder.

Hoje 60% das empresas possuem um nível de inovação básico ou intermediário, de acordo com os dados de mais de 170 organizações que já são clientes da startup. Ainda de acordo com essas informações, pouco mais da metade das empresas possuem controle de todos os processos e etapas que compõem o funil de inovação. Por esse motivo, a Semente em conjunto com a Innoway desenvolvem oportunidades significativas de evolução nesse processo.

“Com propósitos de ambas instituições muito alinhados, a aplicação do valor será também um marco para o setor, já as duas estão focadas na evolução de negócios, dando suporte para processos e pessoas, ou seja, trabalhando para aumentar o impacto nas organizações.”, enfatiza Márcio Jappe, CEO da Semente. Além do valor financeiro aplicado, a Semente também passará a fazer parte do conselho da Innoway, apoiando os instrumentos de coleta e a metodologia da startup.

“Ampliamos nossa entrega e valor por meio de intervenções em projetos de consultoria e educação em organizações estabelecidas. Em termos de negócio, essa ação faz parte da nossa estratégia de criação de um ecossistema de soluções que entregam full-service de inovação corporativa”, diz Jappe.

Startup em crescimento

A Innoway está em fase de expansão, com cerca de 210 clientes na base da startup e com o aporte e apoio da Semente espera acelerar ainda mais o crescimento. “Essa quantia será utilizada para direcionar alcance em automação dos sistemas e democratização deles. Ano passado, dobramos de tamanho, e este ano essa ascensão será em pelo menos quatro vezes que vimos em 2023”, afirma Daniel Alves, CEO e cofundador da startup.

