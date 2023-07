Andorinha promove formação gratuita para pessoas periféricas

A demanda do consumidor por sustentabilidade e propósito, fortalecimento da reputação e impacto positivo em questões socioambientais são algumas das principais razões que fazem com que as companhias consolidem suas agendas de ESG no mercado. De acordo com pesquisa global "Elementos de Valor", da Bain & Company, para 14% dos consumidores, a consciência ambiental e social está entre as prioridades para realizar uma compra, enquanto 27% classificam o planeta como a terceira prioridade para a compra – atrás somente da qualidade do produto e dos benefícios para a saúde.

Pensando nisso, cada vez mais marcas fazem da transformação social um pilar importante de sua estratégia, como é o caso da marca de azeites Andorinha que desde 2021 tem um produto especial com 100% do lucro de suas vendas revertido para negócios de impacto. Em 2023 a marca se uniu à Gastronomia Periférica, projeto que atua diretamente no combate às desigualdades por meio do acesso ao conhecimento e inserção no mercado de trabalho.

A união entre o negócio social e a marca por meio de um produto específico desenvolvido para a iniciativa, o Azeite Andorinha Extra Virgem Projeto Revoa, tem como resultado a formação de 340 alunos em profissionais da gastronomia. A ideia é capacitar e gerar oportunidades para pessoas das periferias de todo o Brasil, com aulas 100% gratuitas, híbridas e EAD, com foco no desenvolvimento técnico e de habilidades humanas replicáveis.

Segundo Loara Costa, diretora de Marketing e Trade Marketing de Sovena, o objetivo de Andorinha com essa ação é dar vida ao propósito da marca de transformar positivamente a relação das pessoas com a alimentação. “Com este projeto educativo, estamos ensinando aos futuros profissionais os benefícios de uma alimentação de verdade, incluindo todo o conhecimento em azeites que Andorinha possui”, explica. O projeto contará também com uma especialização inédita em azeites ministrada por um azeitólogo.

Protagonismo e transformação social

Com 11 anos de história, a Gastronomia Periférica surgiu em 2012 como uma oficina e foi transformado em escola em 2018. Já são mais de mil alunos formados no curso de gastronomia 100% gratuito equilibrando na formação conceitos técnicos e pessoais e provocando os alunos a serem protagonistas e agentes de transformação em sua vida e nos espaços que ocupam, sejam eles dentro da cozinha ou em outras frentes ligadas à gastronomia.

Para Adélia Rodrigues, cofundadora do negócio e coordenadora pedagógica, ter o apoio de grandes marcas é fundamental e vai além do financeiro. "Cada parceiro que chega para somar com a GP sempre tem um papel maior do que o investimento financeiro, mas abre uma nova porta de saberes dentro do universo gastronômico, que vai ser apresentado e trilhado pelas nossas alunas. Através disso, elas podem ampliar seus horizontes profissionais e impactar não só sua própria vida, mas a da família toda”, diz.

Além da escola focada na formação de cozinheiros e cozinheiras periféricos, a Gastronomia Periférica ainda tem um restaurante-escola no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, aberto em parceria com outra marca, a Mãe Terra. O Da Quebrada tem menu vegano criado pela equipe de chefs e alunos do projeto e é focado em aproveitamento integral dos alimentos, comida sazonal, vegana e orgânica, consciência social e representatividade para as pessoas da periferia, especialmente as mulheres pretas.

