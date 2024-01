Ipiranga e Livelo firmam parceria para expandir oferta a usuários de programa de fidelidade

Por meio do programa Km de Vantagens, os postos Ipiranga acabam de estabelecer parceria com a empresa de recompensas Livelo, possibilitando o uso de Km acumulados na compra de pontos com desconto.

O programa de fidelidade está disponível em território nacional. Com ele, os clientes da rede podem pagar utilizando o aplicativo abastece-aí, recebendo cashback de até 5% em todo abastecimento e acumulando os Km de Vantagens. Estes, podem ser convertidos em cashback adicional ou benefícios em mais de 50 parceiros de diversos segmentos.

Com este novo benefício, após usar seus Km de Vantagens para comprar pontos Livelo com desconto, o cliente poderá completar seu saldo Livelo, contando com as seguintes opções:

Trocá-lo por viagens, produtos e serviços

Utilizá-lo para realizar pagamentos via Pix em lojas físicas ou digitais

Transferi-los para os programas de fidelidade das companhias aéreas parceiras da Livelo.

Para a Livelo, quais as vantagens dessa parceria?

Segundo o Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo, Marcelino Cruz, a parceria tem como objetivo principal facilitar a rotina dos consumidores. “Isso reforça o compromisso de estar no dia a dia do nosso cliente, trazendo soluções inovadoras e mostrando que é possível viver melhor com pontos Livelo”, afirma o executivo.

Desde o ano passado a empresa de recompensas vem investindo em parcerias com diversas empresas, visando a expansão do seu portfólio de produtos e possibilidades de uso de pontos para os consumidores.

Recentemente, foram anunciadas as parcerias com a Stix, permitindo o pagamento com pontos em unidades da rede Pão de Açúcar, e com a Unicred e o Banco Industrial do Brasil, para a transferência de pontos acumulados.

E para a rede Ipiranga?

Para os postos Ipiranga, o foco da parceria está em garantir a excelência dos serviços prestados e presença na vida dos consumidores. Segundo a Diretora de Marketing Lillian Ferraz, “A parceria com a Livelo vem para somar aos mais 50 parceiros em nosso portfólio e fortalecer a missão do programa Km de Vantagens e do abastece-aí em ampliar cada vez mais as possibilidades de o cliente utilizar seu saldo de Km em serviços e produtos de sua escolha e que vão além do benefício ao abastecer”.

Como utilizar o Km de Vantagens para comprar pontos Livelo com desconto?

Para aproveitar a parceria entre as marcas, o cliente precisa baixar e instalar o aplicativo abastece-aí e fazer login ou realizar um novo cadastro. Novos usuários recebem 1.500 Km de Vantagens e já podem utilizá-los para a compra com desconto de pontos Livelo.

Adicionalmente, o cliente Km de Vantagens e abastece-aí deve estar cadastrado na Livelo. Caso ainda não possua uma conta, é possível criá-la gratuitamente no site ou aplicativo do programa de recompensas. Depois é preciso seguir os passos:

Acesse o app abastece-aí e faça login;

Clique no banner “Livelo” em destaque na home do aplicativo;

Depois, escolha a quantidade de pontos que deseja obter na Livelo (o usuário pode obter de 1.000 a 400.000 pontos Livelo, de acordo com a quantidade de Km de Vantagens utilizados na troca). É possível realizar até 6 (seis) transferências por mês;

Após essa etapa, o cliente deve realizar o pagamento de uma taxa de transferência, onde os valores variam de acordo com a quantidade de pontos escolhida para a troca;

O pagamento da taxa pode ser realizado via cartão de crédito em até 4 (quatro) vezes sem juros ou utilizando o saldo da conta digital do app abastece-aí;

Em até 96 horas, seus pontos estarão disponíveis na sua conta Livelo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Em parceria estratégica, Livelo e Unicred permitem transferência de pontos

Indústria do Amazonas comemora manutenção da competitividade da Zona Franca na Reforma Tributária

Plano funerário é nova aposta de fornecedoras de benefícios