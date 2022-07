AES Brasil e Liga Ventures vão selecionar 3 startups em ciclo de inovação

A AES Brasil, empresa geradora de energia 100% renovável, se juntou novamente à Liga Ventures, rede de inovação aberta que conecta empresas e startups a fim de potencializar interações e gerar novos negócios, para o lançamento do quarto ciclo do seu programa de inovação, agora com novo nome: AES Brasil Conecta. Com início no dia 28 de junho, a chamada ficará aberta até o dia 24 de julho.

Nesta edição, o programa irá buscar por projetos que possam gerar inovação e ajudem a solucionar desafios internos alinhados com a estratégia de crescimento da AES Brasil, tais como integração SAP, análise de crédito na venda de energia e análise de investimento para reativação de ativos eólicos.

O objetivo é criar parcerias com startups compostas por equipes talentosas, com conhecimento de mercado, da tecnologia e com disposição para construir soluções em conjunto. Elas serão escolhidas no Speed Dating, evento realizado de forma híbrida no dia 6 de setembro para que os empreendedores conheçam mais sobre os desafios, apresentem suas ideias e solucionem possíveis dúvidas.

“Neste quarto ciclo do programa de inovação aberta, estamos buscamos por startups maduras e que estejam dispostas a cocriar soluções para os desafios propostos pelas áreas operações, riscos e construção da empresa. Em parceria com a Liga Ventures iremos testar essas soluções por meio de provas de conceito, com a intenção de que ao final do AES Brasil Conecta as startups possam se tornar fornecedoras da AES Brasil.” afirma Julia Rodrigues, gerente de P&D e Inovação da AES Brasil.

As três startups selecionadas pelo Programa de Inovação Aberta AES Brasil Conecta terão acesso à rede de executivos da AES Brasil por uma rotina de interações com os tomadores de decisão da empresa, acompanhamento do time da Liga Ventures e oportunidade de participar de um ambiente de networking ativo e enriquecedor. Além disso, poderão trabalhar em um escritório completo, em São Paulo, onde terão contato com investidores, executivos, parceiros e outras startups da rede.

“Os resultados do Programa da AES Brasil até agora foram muito satisfatórios. Temos certeza de que nesse novo ciclo cumpriremos novamente a missão de fomentar o ecossistema de inovação e promover soluções ainda mais inovadoras que ajudem no crescimento da AES Brasil, das startups e do mercado como um todo”, declara Rogério Tamassia, cofundador da Liga Ventures.

Em seu último ciclo, o programa contou com mais de 260 inscrições e gerou impactos positivos para os desafios internos da AES. Os interessados em participar da iniciativa e fazer parte dessa jornada de inovação poderão se inscrever pelo link.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Por que grandes empresas devem investir em hubs de startups

Crédito vira alternativa de investimento para startups captarem recursos

Democrático e sustentável, cooperativismo atrai cada vez mais jovens