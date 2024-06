A tecnologia que detectou mais de 300 mil distrações ao volante em frotas comerciais no 1º trimestre

300 mil distrações ao volante foram registradas em frotas comerciais brasileiras nos primeiros três meses deste ano.

A análise, realizada pela fleettech Cobli a partir da sua base de clientes, observou comportamentos a partir de 50 Km/h, com duração mínima de 5 segundos, abrangendo veículos leves e pesados de todo o território nacional.

Utilizando tecnologia de monitoramento baseada em Internet Das Coisas (IOT) e Inteligência Artificial (IA), a empresa produziu dados que confirmam a distração ao volante como principal fator para a ocorrência de acidentes na operação de frotas comerciais.

"Há cerca de 11 milhões de veículos comerciais no Brasil. Se usarmos como base a média que os clientes de videotelemetria da Cobli dirigem, que é de 100 quilômetros por dia, temos um cenário preocupante: podem acontecer mais de 4,9 milhões de distrações ao volante Brasil afora”, explica Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli.

Para ter acesso à análise, acesse este site.

Cidades brasileiras com maior número de distrações ao volante

O Distrito Federal e os estados da Paraíba e Espírito Santo lideraram em distrações ao volante, ou seja, aconteceu uma ocorrência em menos de 175 km percorridos.

Em contrapartida, Pará, Piauí e Bahia são os mais seguros. Neles, foi necessário se locomover 120% a mais de percurso (385 km) para registrar o comportamento distraído.

A análise também revelou que o período do dia com mais incidências de distração do motorista ao volante é o da tarde, respondendo por 42% dos casos, seguida pelo da noite, com 29%. Por último a manhã, com 22%.

Utilizando IA e IOT para melhorar a segurança e performance de frotas comerciais

A fleettech Cobli utiliza tecnologia de videotelemetria para monitorar o comportamento dos motoristas e produzir feedback em tempo real.

Ao identificar padrões de comportamento arriscado, o sistema avisa o motorista e o gestor da frota, evitando possíveis acidentes.

Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem devido à imprudência dos condutores, que vão desde desatenção até desrespeito à legislação.

O objetivo da Cobli é uma solução para dar maior suporte e treinamento aos motoristas de frotas comerciais, otimizando operações e aumentando a segurança.

“Gerenciar uma operação logística é complexo. Há centenas de atividades acontecendo a cada instante. Tecnologia é o caminho para automatizar o tratamento de dados e personalizar feedbacks e treinamentos, conseguindo melhorar a condução de diversos motoristas ao mesmo tempo”, conclui Rodrigo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube