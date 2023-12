Inteligência artificial ajuda a prever problemas e melhorar a eficiência nas frotas

O uso da inteligência artificial (IA) associado a tecnologias de ponta tem se tornado ferramenta importante para a melhoria da performance e gestão das frotas comerciais. A lista de ganhos proporcionados pelas novidades tecnológicas, também conhecidas como telemática, inclui economia de combustível, redução das emissões de CO2, uso racional dos equipamentos instalados nos veículos, maior segurança aos motoristas, integração e otimização das operações.

A Geotab, líder mundial em soluções de transporte conectado, oferece aos gestores de frotas e tomadores de decisões soluções que garantem esses benefícios.

“O uso de ferramentas de inteligência artificial na gestão de frotas democratiza o acesso a informações e simplifica a análise de dados ao prover métricas sobre diferentes aspectos dos veículos relacionadas ao estado do motor e da bateria, ou ao volume de emissões e uso de combustível”, explica Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil.

Um dos fatores mais importantes para manter um automóvel ou veículo de carga é o uso racional de combustível nas viagens. A telemática é a tecnologia mais avançada para esse controle, monitorando dados e comportamentos dos motoristas e identificando ações necessárias para que haja economia.

Por meio de uma plataforma de dados aberta e um dispositivo que se conecta diretamente a veículos movidos a gasolina, diesel, elétricos ou híbridos, a Geotab auxilia nesse processo com o software de gestão MyGeotab.

A solução permite aos gestores o monitoramento remoto de toda a operação logística, corrigindo ações e melhorando a performance da frota e dos hábitos de condução dos motoristas. Atitudes como excesso de velocidade, direção agressiva, aceleração rápida e frenagem brusca, além de perigosas, também têm efeitos negativos no gasto de combustível e na integridade do veículo.

Na esfera da sustentabilidade, o Painel de Frota Ecológica da Geotab é uma maneira de acompanhar o progresso do uso de combustível, somado à pegada ambiental. “Por meio dessa ferramenta, é possível acompanhar e parametrizar os esforços das empresas em direção às metas de operações mais inteligentes, eficientes e limpas”, diz Canicoba.

Diante de tudo isso, o uso cada vez maior da inteligência artificial potencializa as vantagens das operações. A automatização dos processos, com uso da IA, garante a geração de insights e alertas, que podem prevenir falhas e prever fatores de risco, de modo a não provocar atrasos e outras dificuldades no processo. Essa tecnologia também identifica anomalias nos dados gerados ou mudanças de padrão para detectar pontos que merecem atenção do gestor da frota.

“O uso de IA e machine learning permite, entre outras coisas, agrupar e avaliar o comportamento de condução dos motoristas, antecipar a probabilidade de uma colisão e prever uma falha da bateria”, afirma Canicoba.

Ao contribuir para a diminuição da ocorrência de falhas, o uso da tecnologia garante uma atuação mais precisa na prevenção de problemas e torna os processos mais rápidos, econômicos e eficientes. Tudo isso se reflete nos gastos e, o principal, aumenta a competitividade da empresa no mercado.