Bússola Cultural: Halloween ou Dia do Saci? Museu apresenta histórias assustadoras indígenas

Halloween com histórias indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 31 de outubro. Quinta-feira, 19h.

Em virtude da comemoração do Halloween, dia 31 de outubro, o Museu das Culturas Indígenas faz um contraponto com a contação “Histórias Assustadoras Indígenas”. É uma oportunidade para conhecer narrativas tradicionais de povos indígenas envolvendo entidades sobrenaturais, muitas delas relacionadas à proteção das florestas.

Entrada Gratuita (necessária inscrição prévia).

Classificação: 10 anos.

Mais informações .

Museu Afro Brasil completa 20 anos (Clara Sitó/Divulgação)

Três novas exposições nos 20 anos do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Onde? Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 - Vila Mariana, São Paulo.

Quando? A partir de 23 de outubro. Terça a domingo, das 10h às 17h.

Há 20 anos, no dia 23 de outubro de 2004, Emanoel Araujo (1940-2022) abriu as portas do Museu Afro Brasil. Para celebrar as duas décadas do trabalho da instituição em fomentar e divulgar as culturas negras, o espaço inaugura, simultaneamente, três exposições: ‘Uma História do Poder na África’, ‘Popular, Populares’ e ‘Pensar e Repensar, Fazer e Refazer’. As três dialogam entre si, retratando desafios e a trajetória de luta do povo negro.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira). Entrada gratuita às quartas-feiras.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Elenco do espetáculo de dança "Frozen" (Divulgação/Divulgação)

Irmãs Elsa e Anna e boneco de neve Olaf chegam a Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dias 26 e 27 de outubro. Sábado, 19h30; domingo, 18h.

Inspirado na animação Frozen - Uma Aventura Congelante, de Jennifer Lee e Chris Buck, o Studio de Dança Petit Allegro apresenta o espetáculo ‘Frozen’. Como parte da programação do Mês das Crianças, o espetáculo une dança contemporânea e a magia dos personagens que conquistaram o mundo, como o boneco de neve Olaf e as irmãs Elsa e Anna.

R$ 40 (meia e promocional) e R$ 80 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações .

A atração 'Figurinhas' promove oficina e desfile de moda para crianças (GettyImages/megaflopp/Divulgação)

Oficina de moda para crianças

Onde? Fábrica de Cultura Jardim São Luís. R. Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís, São Paulo.

Quando? Dia 26 de outubro. Sábado, 16h.

Integrando a programação do Mês das Crianças, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís promove a atividade "Figurinhas: Oficina de moda para crianças". Estimulando a criatividade e a expressão da identidade dos participantes a partir da moda, a oficina permite a customização de roupas, a criação de peças e a exibição dos resultados em um desfile.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

A saxofonista Bia Pacheco é a convidada do Conservatório de Tatuí (Divulgação/Divulgação)

Roda de Choro em Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? Dia 29 de outubro. Quarta-feira, 17h.

Neste mês, o Conservatório de Tatuí traz como convidada a saxofonista Bia Pacheco para a sua tradicional roda de choro mensal. Ex-integrante da Banda Sinfônica Jovem do Estado, Pacheco é integrante do grupo Chorando em Ré Menor, do duo Soprando Cordas, da Big Band da EMESP.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Obra integra nova exposição na Pinacoteca (Divulgação/Divulgação)

Pinacoteca convida a imaginar novos mundos possíveis

Onde? Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 - Centro, São Paulo.

Quando? De 25 de outubro a 21 de abril. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h).

A Pina Contemporânea estreia a exposição coletiva “Era uma vez: visões do céu e da terra”. Com curadoria de Ana Maria Maia, Lorraine Mendes e Pollyana Quintella, a mostra reúne trabalhos de 33 artistas, cujas obras promovem reflexões sobre o fim do mundo e sobre novos inícios e recomeços. A exposição investiga o pensamento cosmológico de artistas desde 1969, ano da chegada do homem à Lua e da divulgação do primeiro relatório da ONU sobre “Problemas do meio ambiente urbano”, até os dias de hoje.

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Gratuito aos sábados.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Theatro São Pedro apresenta os trabalhos da 4ª edição do Atelier de Composição Lírica (Divulgação/Divulgação)

Obras operísticas inéditas no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 26 e 27 de outubro. Sábado, 20h; domingo, 17h.

O Theatro São Pedro apresenta os três espetáculos produzidos pela 4ª edição do Atelier de Composição Lírica. O projeto artístico-pedagógico promove a criação de obras operísticas inéditas. Apresentam-se três solistas com obras que estão em composição no Atelier: Manuela Freua, Laiana Oliveira e Homero Velho.

De R$ 40 (meia) a R$ 120 (inteira).

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

Coral Vozes da SEA se apresenta durante o Mês das Crianças (Divulgação/Divulgação)

Canções infantis em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 27 de outubro. Domingo, 11h.

Integrando o Mês das Crianças, o Domingo Musical apresenta o show Vozes da SEA – Brincando com as Notas. O grupo de coralistas interpreta músicas populares brasileiras, canções infantis e músicas pedagógicas, animando a manhã de toda a família.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Cena do espetáculo Histórias de Dentro da Mata (Divulgação/Divulgação)

Curumim protagoniza histórias no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 27 de outubro. Domingo, 11h.

O espetáculo Histórias de Dentro da Mata, da companhia João Conta Histórias, resgata personagens e narrativas das mitologias dos povos originários do Brasil. A peça narra a aventura de um curumim que vive na Aldeia Tremembé, no Ceará, e que desaparece depois de confrontar a sabedoria dos indígenas mais velhos. O espetáculo conta com canções, causos, modinhas, adivinhas e trava-línguas, misturando bonecos, literatura e manifestações populares.

Entrada Gratuita (retirar 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Encontro promove bate-papo com o autor Marcelino Freire (Divulgação/Divulgação)

Encontro com o escritor pernambucano Marcelino Freire

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.

Quando? Dia 31 de outubro. Quinta-feira, 14h.

Como parte do projeto Encontros com o Processo Criativo, a Biblioteca de São Paulo promove um debate com o escritor pernambucano Marcelino Freire. O autor é vencedor do Prêmio Jabuti de 2006 por Contos Negreiros (Editora Record) e criador do projeto Balada Literária.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube