75% dos educadores brasileiros concordam, parcial ou totalmente, com uso de IA no ensino 

A incorporação de ferramentas de inteligência artificial tem uma vantagem clara na maioria dos setores: a automatização de tarefas administrativas. Mas e na educação? Qual o maior benefício do uso de IA?

Segundo Alexandre Le Voci Sayad, mestre em Inteligência Artificial e Ética, a personalização do ensino é o aspecto que melhor pode ser potencializado pela tecnologia.

Renata Rotenberg, gerente pedagógica do Grupo Salta Educação, concorda e completa afirmando que a automatização das tarefas também é essencial no setor. Ela cria espaço para o professor se concentrar em ações mais criativas e pedagógicas.

Ambos os profissionais fazem parte dos cerca de 75% dos educadores brasileiros que concordam, parcial ou totalmente, com o uso de ferramentas de inteligência artificial no ensino – segundo pesquisa do Instituto Semesp.

A seguir, eles exploram dois dos principais benefícios da IA no setor de educação.

Como funciona a personalização do estudo?

Alexandre explica que, na medida que o estudante interage com uma plataforma de aprendizado com IA, ela coleta dados sobre suas preferências e desempenho.

Os dados são utilizados para ajustar o conteúdo e os métodos de ensino, priorizando as necessidades individuais do aluno.

Isso é significativo para grandes turmas, nas quais o professor é desafiado a personalizar o ensino.

“É um impacto muito grande na educação, porque em classes de 30 a 40 alunos é impossível adaptar um ensino. Para grandes redes públicas, escolas com muitos alunos, isso é fundamental”, ressalta Alexandre.

"A IA pode identificar dificuldades de aprendizagem e criar materiais adaptados, como leitura em voz alta para alunos com deficiências visuais ou traduções para novas línguas", completa Renata.

Um assistente pessoal para o professor

Na automatização de tarefas administrativas, professores podem ganhar muito tempo com a facilitação de tarefas e processos como:

Acesso à informação

Pesquisa

Correção de provas

Indexação de materiais

Produção textual.

Renata explica: "hoje, os professores têm múltiplas funções para além da sala de aula. Preparar atividades, preparar aulas, preparar provas, corrigir provas. Com maior conhecimento tecnológico e digital em IA, ele pode otimizar seu trabalho com um 'assistente pessoal', podendo, assim, trabalhar com maior qualidade nas estratégias específicas para seus alunos, recolhendo seus dados de maneira mais individualizada”.

E como está a implementação da IA no setor?

No Grupo Salta, de educação de base, o pedagógico já desenvolveu estratégias próprias utilizando inteligência artificial.

"Criamos duas frentes para letrarmos nossos alunos e professores: workshops e treinamentos continuados para os docentes, e uma disciplina eletiva para os alunos, que ensina a utilização ética e produtiva da IA", explica Renata.

Essas iniciativas visam equipar professores e alunos com habilidades tecnológicas relevantes para a era digital.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades