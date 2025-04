3 relatos de CEOs que mostram como a educação continuada está se tornando tendência entre gestores

No meio corporativo, a cobiçada cadeira de CEO pode parecer ponto de chegada, mas para grande maioria dos profissionais, é só mais uma curva na corrida. Em um mundo cada dia mais dinâmico e digital, a educação continuada se tornou tendência entre os diretores brasileiros.

Segundo pesquisa realizada pela consultoria Falconi, em 2024, 80% dos CEOs de companhias listadas na B3 continuam seus estudos a fim de manter a carreira e os negócios atualizados.

Entre eles, é alta a procura por especializações, principalmente MBAs e programas de educação executiva em instituições renomadas como Harvard, Stanford e INSEAD.

CEOs de grandes empresas prezam por Instituições como a Harvard Business School

José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde, acaba de concluir o programa Owner President Management (OPM) da Harvard Business School, uma das mais reconhecidas formações executivas do mundo.

Voltado diretamente para líderes empresariais, o OPM é realizado ao longo de três anos, com módulos intensivos, em Boston (EUA), e reconhecido internacionalmente por aprimorar as habilidades de liderança empreendedora e os conhecimentos em áreas cruciais como análise de oportunidades, estratégias de crescimento e planejamento de transições futuras.

De volta ao Brasil, o executivo pretende replicar os aprendizados na expansão da rede hospitalar que lidera. “Foram três anos de muitos aprendizados e trocas, uma oportunidade única de conviver com os mais reconhecidos professores e com colegas que são referência, não só nos negócios que lideram, indústrias em mais de 40 países, mas como líderes que geram um impacto positivo no mundo. Agora, sigo com o compromisso de aplicar cada conhecimento adquirido nessa jornada para a melhoria contínua da Rede Mater Dei, das nossas pessoas e da nossa comunidade”, afirma Salvador.

Programas de aprendizado também são vantagem para empresas globais

Líderes de empresas com forte presença internacional também têm apostado em programas estratégicos internos que aliam visão de negócio e soft skills. É o caso de Rodrigo Modugno, CEO da Omnisys, subsidiária brasileira da Thales Group.

Engenheiro eletricista formado pela Universidade de São Paulo, Modugno participou recentemente do Leading for Results (LFR), programa global realizado em sedes da Thales ao redor do mundo. A imersão focou no desenvolvimento de habilidades de liderança com impacto direto nas equipes, promovendo pensamento estratégico e incentivo à diversidade.

“O LFR foi uma oportunidade valiosa para aprimorar minha capacidade de liderar com propósito em um cenário de transformação constante. Pude entender com mais clareza o impacto do meu estilo de liderança sobre as equipes e como esse alinhamento pode impulsionar a inovação e o crescimento sustentável da Omnisys”, afirma Modugno. Segundo o executivo, a experiência também ampliou sua percepção comercial e fortaleceu conexões globais dentro da organização.

E transformação digital também está na mira dos CEOs

Recentemente, Claudio Vilardo, CEO da Kimberly-Clark Brasil, participou de um curso sobre fundamentos exponenciais e transformação digital na Singularity University, Califórnia.

“Diante do avanço acelerado da inteligência artificial e de seu impacto na economia, busquei aprofundar meu conhecimento em uma instituição reconhecida por sua atuação tecnológica de ponta e por conectar líderes ao redor do mundo. O curso não apenas ampliou minha visão estratégica, mas me permitiu conectar os aprendizados ao setor de Bens de Consumo e aplicar na minha gestão. Pude entender como as novas tecnologias estão moldando o futuro dos negócios, o que foi essencial para liderar com inovação e relevância”, compartilha Vilardo.

A meta é manter a competitividade

Além de aprimorar conhecimentos técnicos, a educação continuada fortalece habilidades interpessoais, como liderança, comunicação e pensamento crítico, essenciais para a gestão de empresas em um cenário de rápidas mudanças.

CEOs que investem em capacitação constante não apenas impulsionam suas carreiras, mas também influenciam diretamente a cultura organizacional, garantindo que suas empresas permaneçam inovadoras e competitivas no mercado global, consolidando a educação como um dos principais fatores de sucesso na gestão empresarial em todas as fases.

