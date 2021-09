Zé Trovão declara fim de paralisação e diz que Bolsonaro priorizou gestão

Um dos principais líderes dos protestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor do governo, Zé Trovão divulgou na tarde desta sexta-feira, 10, um vídeo em que declara o fim da paralisação de caminhoneiros, que em seu ápice bloqueou rodovias em ao menos 16 Estados. Juntando-se aos apoiadores que recuaram nas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, o caminhoneiro defendeu a "harmonia entre os poderes" e afirmou que o presidente colocou a gestão do País acima de sua popularidade.

Zé Trovão foi uma das lideranças do movimento que inicialmente recebeu mal o pedido de Bolsonaro para que caminhoneiros liberassem as estradas. Um dia depois, a militância bolsonarista se mostrou novamente surpresa após o presidente divulgar uma declaração à Nação, escrita com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, na qual volta atrás do tom adotado nos discursos do 7 de Setembro.

Em vídeo nesta sexta, por sua vez, Zé Trovão afirmou que os caminhoneiros estão respeitando o apelo de Bolsonaro, a partir de um pedido de "confiança" aos seus apoiadores. "Disse que ele (Bolsonaro) está fazendo trabalho que nunca poderia ter feito se não fosse os movimentos dos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro. Hoje o Brasil alcança sua liberdade de expressão. Isso está garantido neste acordo, e além disso a harmonia entre os poderes será a partir de hoje lei, nenhum poder poderá mais", afirmou Zé Trovão.

O caminhoneiro foi impulsionado nas redes ao convocar apoiadores do presidente a protestar contra os ministros do STF. Em agosto, passou a ser investigado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que pediu sua prisão no início de setembro. Zé Trovão então fugiu para o México. Agora, parlamentares aliados de Bolsonaro tentam garantir sua liberdade, com um pedido apresentado ao Supremo.

Os deputados Vitor Hugo (PSL-GO) e Carla Zambelli (PSL-SP) anunciaram o auxílio ao caminhoneiro após reunião com o presidente e representantes da categoria realizada ontem no Planalto.

"Ontem muitos acharam que tínhamos perdido, que o presidente tinha nos abandonado, mas a reunião que durou mais de duas horas foi muito decisiva. O presidente colocou sua popularidade abaixo da gestão, para que o Brasil tenha equilíbrio. Isso é muito importante, e nesse movimento alcançamos algo muito importante, o respeito do mundo, e o respeito de muita gente na política, que a partir de agora tomará cuidado com suas ações", afirmou Zé Trovão no vídeo divulgado hoje, em que diz também que está aguardando a deliberação sobre o habeas corpus apresentado ao STF.

Na declaração, o bolsonarista afirmou também que, apesar dos protestos nas estradas terem um fim agora, o movimento continua "alerta". "De olho nas ações, caso as pessoas achem que nós nos afrouxamos ou que nós simplesmente vamos baixar guarda, estão enganadas, estamos respeitando um pedido que o presidente Bolsonaro nos fez", disse Zé Trovão.