'Vamos precisar de um plano Marshall de reconstrução', diz Eduardo Leite

Ao lado do ministro chefe dos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Waldez Goés (Desenvolvimento), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou neste sábado que o estado ainda terá dias difíceis pela frente e que precisará de um "Plano Marshall de reconstrução". A fala do governador faz referência ao programa de reconstrução adotado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

— O Rio Grande do Sul vai precisar de um Plano Marshall de reconstrução.

O governador também afirmou estar esperançoso com o retorno do presidente Lula ao estado neste domingo, junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Já em nome do governo federal, Paulo Pimenta e Waldez Goés afirmaram que todo investimento possível e recursos já foram destinado às áreas afetadas.

São 55 o número de mortos pelas fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul desde quinta-feira. Os dados são do último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado às 18h deste sábado. Anteriormente, às 12h, o órgão havia afirmado 57 vítimas fatais.

Para o restante do final de semana, a previsão é de que as chuvas continuem, podendo até se agravar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até domingo, a previsão é de chuva volumosa de até 100 mm por dia para o norte do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina.

Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), outro ponto de preocupação é o nível de água do Rio Guaíba, que já atinge 5,10m. A ordem é de que o Centro Histórico de Porto Alegre seja evacuado, já que os diques de proteção já começam a apresentar rupturas.

“Absolutamente sem precedentes o que nós vivenciamos. Estou fazendo esse relato aqui para vocês porque as pessoas precisam entender a gravidade do que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul”, disse o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), em live nas redes sociais neste sábado.

Boletim das chuvas do RS