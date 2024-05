Chuvas no RS: nível das águas do Guaíba deve permanecer acima dos 3 metros por até 25 dias

O nível do rio Guaíba, que banha Porto Alegre, ainda deve permanecer acima dos três metros pelos próximos 25 dias. A informação é do hidrólogo da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Camargo, em live realizada neste sábado com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).

"Embora não esteja chovendo forte em Porto Alegre nesse momento, tem muita água chegando ainda do rio Jacuí para o Guaíba, então o rio deve ficar variando entre cinco e 5,10m, por dois ou três dias ainda. A gente deve ter esse pico nesse intervalo. Nos próximos cinco a dez dias, deve permanecer acima dos quatro metros", afirmou.

Segundo ele, levando em consideração o tempo que levou para a água baixar na enchente de 1941, e o maior volume de chuvas dessa vez, a expectativa é de que leve pelo menos 25 dias para o nível da enchente ficar abaixo dos 3 metros.

Vista aérea das ruas alagadas do bairro Navegantes, em Porto Alegre, em 4 de maio de 2024 (AFP/AFP)

O governador ressaltou uma outra situação crítica no estado, na Lagoa dos Patos. Segundo ele, a água da lagoa vai subir e afetar os munícipios na orla. "Não vai ter chuva, mas o nível vai subir e as pessoas precisam estar preparadas. Já emitimos o alerta para as prefeituras", afirmou.

Camargo explicou ainda que o escoamento das águas do Guaíba será responsável pela subida da enchente na Costa Doce.

A meteorologista Cátia Valente, que também participou da live, afirmou que o volume de chuvas vem diminuindo, e a previsão é de que ele seja menor nas próximas 36 horas. "Não é mais nada perto do que estava acontecendo", disse. No entanto, segundo ela, as chuvas dos próximos dias ainda serão suficientes para atrapalhar as ações de resgate realizadas pelo governo do estado.

"O nível da água ainda vai demorar a baixar. As pessoas precisam compreender que a extensão dos danos e a situação crítica acontece em muitos locais ao mesmo tempo", disse o governador. Segundo ele, o governo segue em "operação de guerra", com auxílio das Forças Armadas e sociedade civil, mas ressalta que "ainda vai haver muito transtorno nos próximos dias".