Vai chover em São Paulo hoje? Veja a previsão do tempo no estado

A população do estado de São Paulo deve se preparar para grandes mudanças climáticas nos próximos dias. Depois da passagem da frente fria durante o feriadão, a semana começa com tempo seco, mas com muitas nuvens no leste do estado, onde estão a Grande São Paulo e o litoral. Segundo informações do Climatempo, as temperaturas seguem típicas do outono, mas com a umidade relativa do ar ainda em níveis baixos, o que mantém o predomínio de tempo seco.

Nesta quarta-feira, 23, apesar da quantidade de nuvens sobre o leste paulista, incluindo a região metropolitana, a expectativa é de tempo firme e sem chuva. O interior paulista terá um dia de sol, com temperaturas amenas e uma noite de tempo seco. As condições começam a mudar na quinta-feira, 24 de abril, quando novas áreas de instabilidade começarão a avançar pelo estado.

Alerta para temporais a partir de quinta-feira

A partir de quinta-feira, o tempo começa a se tornar mais instável. Grandes áreas de instabilidade atmosférica vão avançar sobre São Paulo, trazendo nuvens carregadas para todas as regiões do estado. O centro da instabilidade se organiza entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, e se intensifica com uma área de baixa pressão atmosférica, que depois avança em direção a São Paulo.

O alerta é para pancadas de chuva fortes em todo o estado, com o começo das chuvas mais intensas na região de Presidente Prudente, no oeste paulista, já pela manhã. As chuvas devem se espalhar pelas demais regiões ao longo da tarde e noite. A Grande São Paulo deve enfrentar as pancadas de chuva a partir do meio da tarde, com possibilidade de chuvas fortes também à noite no litoral paulista.

Chuva de 1 mês em 48h

Na cidade de São Paulo, as chuvas podem ser intensas, com acumulados entre 70 mm e 90 mm, o que corresponde à precipitação média esperada para o mês de abril.

Caso a previsão se concretize, abril de 2025 poderá se tornar o mês mais chuvoso em São Paulo desde 1961, superando os totais de precipitação registrados em anos como 1983 e 1976.

Até o dia 22 de abril, o total acumulado na capital foi de 169 mm, e se as chuvas de quinta e sexta-feira forem tão fortes quanto esperado, abril de 2025 poderá ultrapassar os 200 mm, liderando o ranking histórico.

Ranking de precipitação de abril em São Paulo

O volume de chuva registrado até o momento coloca abril de 2025 como o quarto mais chuvoso desde 1961, empatado com 1991. Caso o total de precipitação dos próximos dias ultrapasse os 36 mm, o mês de abril deste ano passará a liderar o ranking, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).