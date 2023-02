Universidade Virtual de São Paulo abre inscrições para vestibular 2023

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o vestibular 2023. São oferecidas 25.350 vagas em nove cursos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março no site. As provas objetivas e de redação estão marcadas para o dia 28 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho.

As vagas são destinadas para 419 polos distribuídos por 366 municípios do estado de São Paulo. Para a cidade de São Paulo, são 4.680 vagas em 52 polos presentes nos centros educacionais unificados.

Os cursos são gratuitos, oferecidos em sistema semipresencial e realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e fazem atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube.

Inscrições

Para se inscrever, basta o candidato ter concluído o ensino médio ou terminá-lo até o período previsto para a matrícula. Também é necessário pagar a taxa de inscrição de R$ 51,75.

Na inscrição, o candidato deve escolher um entre os três eixos básicos (licenciatura; computação; e negócios e produção). Após o primeiro ano de curso, o estudante indica uma entre as três habilitações do seu eixo.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: https://www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

Mais informações sobre o vestibular podem ser obtidas no site da Univesp.