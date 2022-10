TSE recomenda consulta antes de votação; locais podem ter sido alterados

Somente na cidade de São Paulo, mais de 85 mil eleitores terão seus locais de votação alterados para a votação de amanhã. Mudanças nas zonas eleitorais do Rio Pequeno, Perdizes e Campo Limpo farão com que os inscritos nestes locais sejam redistribuídos.

No Centro Universitário Anhanguera, por exemplo, mais de 25 mil eleitores terão de votar em três novos endereços. Enquanto isso, os 19 locais de votação no Rio Pequeno também foram fechados este ano e cerca de 50 mil pessoas serão redistribuídas para outros 17 locais de votação. Já em Perdizes, quatro locais de votação foram desativados e 16 mil pessoas passarão a votar na Faculdade Oswaldo Cruz e na Uninove - Campus Memorial.

Mudanças também estão previstas em diferentes regiões do Estado e ao redor do país. A Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor consultar o local de votação antes de sair de casa. A checagem pode ser feita através do nome ou número do título no site do TSE, aplicativo e-Título e por meio de chat de WhatsApp (+55 61 996371078).