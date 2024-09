O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera com 28% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, pelo portal G1. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Na segunda posição, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 20%, empatado tecnicamente com Bruno Engler (PL), que registra 18%. Em seguida, a deputada federal Duda Salabert (PDT) aparece com 11%, e o deputado Rogério Correia (PT) com 5%. Os indecisos somam 7%, e brancos e nulos são 6%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 11 de setembro, Tramonte teve uma oscilação positiva de um ponto percentual. Fuad Noman, que havia crescido no último estudo, se manteve com o mesmo percentual. Bruno Engler teve um avanço, dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais. Duda Salabert oscilo um ponto negativo, e Rogério Correia e Carlos Viana mantiveram os mesmo percentuais.

Pesquisa para prefeito de BH

Mauro Tramonte (Republicanos): 28%

Fuad Noman (PSD): 20%

Bruno Engler (PL): 18%

Duda Salabert (PDT): 10%

Rogério Correia (PT): 5%

Carlos Viana (Podemos): 3%

Gabriel (MDB): 2%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Indecisos: 7%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 7%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.002 eleitores entre os dias 15 e 17 de setembro e foi registrada no TSE sob o número MG-07539/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.