O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera com 27% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo portal G1. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Na segunda posição, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 20%, empatado tecnicamente com Bruno Engler (PL), que registra 16%. Em seguida, a deputada federal Duda Salabert (PDT) aparece com 11%, e o deputado Rogério Correia (PT) com 5%. Os indecisos somam 7%, e brancos e nulos são 6%.

Na comparação com o levantamento anterior, Tramonte teve uma oscilação negativa de três pontos percentuais, enquanto Fuad Noman cresceu 11 pontos percentuais. Bruno Engler avançou quatro pontos percentuais. Duda Salabert e Rogério Correia, que estavam empatados na segunda posição na pesquisa anterior, oscilaram um ponto percentual cada. Carlos Viana, que tinha 8%, caiu para 4%.

Pesquisa para prefeito de BH

Mauro Tramonte (Republicanos): 27%

Fuad Noman (PSD): 20%

Bruno Engler (PL): 16%

Duda Salabert (PDT): 11%

Rogério Correia (PT): 5%

Carlos Viana (Podemos): 4%

Gabriel (MDB): 3%

Wanderson Rocha (PSTU): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Lourdes Francisco (PCO): 0%

Indecisos: 7%

Brancos/Nulos/Não vai votar: 6%

A pesquisa Quaest entrevistou presencialmente 1.002 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro e foi registrada no TSE sob o número MG-08280/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa mostra uma tendência de crescimento de Fuad Noman, enquanto Tramonte, embora ainda líder, apresenta uma leve queda em relação à pesquisa anterior.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando os entrevistados não são apresentados a nenhuma lista de candidatos, Fuad saltou de 3% para 13%, Engler teve alta de 6% pra 11%, e Tramonte subiu de 6% para 10%. Cerca de 55% dos eleitores ainda estão indecisos sobre em quem votar.