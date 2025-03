Terremoto de 5,6 de magnitude é registrado na fronteira do Brasil com o Peru

Um terremoto de 5,6 de magnitude foi registrado pelo Centro Helmholtz de Geociências na fronteira entre o Peru e o Brasil nesta terça-feira, 11. Segundo o site, o tremor aconteceu por volta das 11h07, no horário de Brasília, em uma profundidade de 649 quilômetros. Mais informações sobre o tremor ainda não foram divulgadas.

A fronteira entre Brasil e Peru é uma área conhecida por sua atividade sísmica, resultado da subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana. Esse processo geológico provoca terremotos de diversas magnitudes, muitas vezes a grandes profundidades, o que pode minimizar danos, mas ainda gera preocupações para autoridades e cientistas.

Nos últimos anos, alguns eventos chamaram atenção para a região. Em agosto de 2018, um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado na área, a uma profundidade de 609 km. Apesar da força do tremor, não houve relatos de vítimas ou danos estruturais, justamente por conta da grande profundidade do abalo.

Outro episódio ocorreu em junho de 2022, quando um terremoto de 6,5 graus atingiu a mesma região. Novamente, não foram registrados impactos significativos, mas o evento reforçou o alerta para a importância do monitoramento sísmico contínuo.

O Brasil, por estar localizado no centro da placa sul-americana, não costuma sofrer com terremotos devastadores. No entanto, a proximidade com o Peru, país situado no Cinturão de Fogo do Pacífico, coloca algumas regiões brasileiras sob o impacto de abalos sísmicos originados em áreas fronteiriças.

