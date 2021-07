SP não priorizará vacinação de bancários e carteiros; critério segue idade

O governo do estado de São Paulo não vai incluir como prioritários os bancários e os funcionários dos Correios na vacinação contra a covid-19. Na última terça-feira, 6, o Ministério da Saúde decidiu colocar as duas categorias como prioridade no Plano Nacional de Imunizações, mas destacou que estados e municípios têm autonomia.

A inclusão dos dois grupos impacta diretamente os calendários previstos pelas secretarias estaduais e municipais para a imunização de toda a população adulta, acima de 18 anos. Em todo o Brasil, os governos locais já estão vacinando por idade, de forma decrescente. Essa reorganização poderia atrasar o processo de imunização.

De acordo com uma nota enviada à EXAME, São Paulo vai continuar seguindo o critério de idade. A previsão é de imunizar toda a população adulta, com pelo menos a primeira dose, até o dia 15 de setembro.

“Os trabalhadores dos setores bancário e de correios também podem ser contemplados na campanha conforme cronograma de faixas etárias em andamento ou nas categorias de comorbidades já anunciados pelo Plano Estadual de Imunização (PEI)”, diz a nota.

De acordo com a Secretaria da Saúde, já foram aplicadas mais de 28 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. Aproximadamente 7,1 milhões de pessoas receberam as duas doses, ou a dose única, e estão totalmente protegidas no estado.

Cidade de SP antecipa calendário

A cidade de São Paulo anunciou as novas faixas etárias aptas a receber a vacina contra a covid-19. A partir desta sexta-feira, 9, é para quem tem 38 anos. No sábado há uma repescagem com as idades vacinadas durante a semana e segunda dose. Na segunda-feira, 12, é a vez de quem tem 37 anos.

Para se vacinar na cidade de São Paulo, é necessário levar um comprovante de residência e um documento pessoal, preferencialmente o CPF e o cartão do SUS. Preencher o cadastro no Vacina Já facilita e acelera o processo, mas não é pré-requisito.

