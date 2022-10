Soraya Thronicke vota em Campo Grande e exalta ‘economia liberal de mercado’

Candidata à Presidência que ficou conhecida pelo tom agressivo nos debates e pela insistência na proposta do imposto único, Soraya Thronicke votou neste domingo, 2, em Campo Grande (MS). Soraya disse, em entrevista, que é “uma sul-mato-grossense raiz”. “Não fujo nunca da raia e continuo sendo fiel às bandeiras que me elegeram lá em 2018, como combate à corrupção, economia de mercado liberal e bandeira do respeito às instituições”, afirmou.

A candidata veio a Campo Grande com parte de sua equipe, que vota em Brasília, e vai retornar à capital federal para acompanhar de lá o resultado das eleições. “Sobre o futuro, vou poder dizer apenas após o resultado das eleições, mas independentemente disso, vou aceitar a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), acolher o resultado, qualquer que seja ele”.

