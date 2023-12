Segunda fase da Fuvest 2024: até que horas candidatos podem fazer prova

A segunda fase da Fuvest, o vestibular mais concorrido do Brasil, começa neste domingo, 17. Mais de 30 .000 candidatos foram convocados para realizar as provas em 22 cidades do estado de São Paulo. Essa é a primeira vez que a fase acontece em dezembro — nos anos anteriores era realizada no mês de janeiro. Os estudantes têm até às 17h para finalizar as provas.

Os estudantes vão passar por dois dias de provas dissertativas, na primeira fase os estudantes responderem apenas questões de múltipla escolha. No domingo, haverá questões de Português e uma redação; e na segunda-feira, dia 18 de dezembro, perguntas de duas a quatro disciplinas, dependendo do curso escolhido pelo candidato.

O vestibular da Fuvest 2024 oferece 8.147 vagas para cerca de 180 cursos de graduação em campus da Universidade de São Paulo em oito cidades do estado de São Paulo.

Qual o horário da segunda fase da Fuvest?

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da aplicação das provas é de quatro horas em cada dia. Os estudantes deverão realizar as questões dissertativas e a prova de redação, distribuídas pelos dois dias.

Como consultar o local de prova da Fuvest

A consulta do local de prova pode ser realizado no site da Fuvest. a área do candidato, é necessário informar o nome, CPF ou o número de inscrição para consultar os endereços.

Quando vai ser a segunda fase da Fuvest 2024?

Primeiro dia (17 de dezembro)

10 questões dissertativas de Português;

Redação dissertativo-argumentativa.

Segundo dia (18 de dezembro)

12 questões dissertativas, de duas a quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

O que pode levar para a segunda fase da Fuvest?

O estudante pode levar o documento original com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É permitido o uso de lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente.