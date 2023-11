Fuvest: saiba como acompanhar a correção da prova nos canais da USP

A primeira fase da prova da Fuvest 2024, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), é aplicada neste domingo, 19. Com mais de 110 mil inscritos, sendo 10 mil são treineiros, cerca de 100 mil disputam 8.147 mil vagas nos cursos da instituição.

Professores do curso de vestibular dos alunos da Faculdade de Medicina da USP, o MedEnsina, farão uma transmissão ao vivo da correção da prova neste domingo, pela Rádio USP e pelo canal no YouTube. O horário de início depende de quando a Fuvest liberar o gabarito, mas a previsão é de que comece às 20h.

É possível acompanhar a Rádio USP pela internet, no site do jornal da universidade, ou sintonizar as frequências 97,3 FM, em São Paulo, e 107,9 FM, em Ribeirão Preto. No Youtube, a correção fica disponível pelo Canal da USP.

Qual é o calendário da Fuvest 2024?

- Primeira fase da Fuvest: 19 de novembro de 2023;

- Resultado da primeira fase e divulgação do local de prova da segunda fase: 1º de dezembro de 2023;

- Segunda fase da Fuvest: 17 e 18 de dezembro de 2023;

- Provas de habilidade específica (se houver): entre 3 e 11 de janeiro, a depender do curso;

- Divulgação do resultado final e primeira chamada: 22 de janeiro de 2024;

Segunda chamada: 14 de fevereiro de 2024;

- Manifestação de interesse na lista de espera: 26 de fevereiro de 2024.

Serviço de transmissão

- Data: 19/11/2023;

- Horário: 20h (previsão).

Onde acompanhar?

- Rádio USP (São Paulo): 97,3 FM;

- Rádio USP (Ribeirão Preto): 107,9 FM;

- YouTube: Canal da USP.