Segunda edição do CNU: 3.500 vagas em 2025, com salários de até R$ 21.070

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), será realizada em 2025 e contará com 3.500 vagas, número menor em comparação à edição de 2024, que ofereceu 6.640. O número de vagas foi anunciado pelo secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, José Celso Cardoso Junior.

O edital do concurso será publicado em março, com a aplicação das provas prevista para agosto, segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou durante entrevista ao programa "Bom Dia, Ministra".

O preenchimento das vagas e a convocação dos aprovados da primeira edição ainda dependem da aprovação do Projeto de Lei Orçamentário de 2025 no Congresso Nacional.

Cargos transversais

A seleção contará com dois novos cargos transversais, cujas vagas serão distribuídas entre diferentes órgãos federais, conforme as necessidades. Esses cargos estão sendo criados por meio de um projeto de lei que será enviado ao Congresso. Serão oferecidas 1.500 vagas para dois novos cargos transversais:

Desenvolvimento das Políticas da Justiça e Defesa - 750 vagas

- 750 vagas Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico – 750 vagas

No entanto, nem todas as vagas previstas serão preenchidas no próximo concurso, e estima-se que cerca de 600 a 700 oportunidades estarão disponíveis.

Para concorrer a esses cargos, será necessário ter formação de nível superior, com remuneração inicial variando entre R$ 9.711, podendo chegar a até R$ 21.070 ao longo da carreira, que possui 20 níveis.

Além dessas vagas, a ministra Dweck mencionou que outras oportunidades já foram autorizadas para diversos órgãos, entre os quais:

Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR)

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Biblioteca Nacional

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Fundação Palmares

O concurso também contará com a criação de cargos mediante transformação, incluindo 450 vagas para analista de tecnologia da informação, 150 para analista de infraestrutura, 500 para analista técnico administrativo, e 155 para diplomatas, com destaque para o Ministério do Turismo, que ofertará 30 vagas.

O Ministério da Gestão também confirmou a participação no certame com a oferta de vagas para analista técnico administrativo, cargo que foi previamente autorizado. A remuneração inicial para este cargo será de R$ 5.488,70, incluindo vencimento básico e gratificação de desempenho.