Concurso Polícia Federal: edital é autorizado com mil vagas. Veja os requisitos

Foi publicada hoje, dia 14, no Diário Oficial, a autorização para realização do concurso público da Polícia Federal. Serão mil vagas no total, sendo 120 para Delegado, 69 para Perito Criminal, 630 para Agentes, 160 para Escrivão e 21 para Papiloscopista. O edital deve sair até agosto e as provas podem acontecer entre outubro e novembro.

"Com salários atrativos e a possibilidade de lotação em diferentes regiões do país, o concurso deve atrair um grande número de candidatos. Vale destacar que a maior demanda será para a região Norte, principalmente em áreas de fronteira, um cenário estratégico para a segurança pública", comenta Diego Ribeiro, coordenador de Carreiras Militares do Gran Concursos.

Salário e benefícios

Com base nos concursos passados, realizados pela Banca Cebraspe, a remuneração inicial é de R$14.710 para agente, escrivão e papiloscopista e R$27.831,10 para perito e delegado. Durante o curso de formação profissional, os participantes recebem 50% do subsídio do cargo durante cerca de 4 meses.

Requisitos e dicas para cada prova

Os candidatos que desejam ocupar as funções de agente, escrivão e papiloscopista devem ter diploma de conclusão de ensino superior em alguma instituição reconhecida pelo MEC.

O professor do Gran Concursos destaca que as disciplinas de Contabilidade, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Estatística devem representar, juntas, 90% da prova.

Para o cargo de delegado, é necessário ter diploma de bacharel em Direito e comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial. Todos os inscritos precisam ter carteira de identidade civil e carteira nacional da categoria B, no mínimo. As etapas do processo seletivo são: prova objetiva, prova discursiva, Teste de Aptidão Física, avaliação médica, prova oral (somente para delegado), prova prática de digitação (apenas para escrivão), avaliação de títulos e avaliação psicológica.

“Não espere a publicação do edital para começar. A concorrência será altíssima, e quem já estiver estudando sairá na frente", orienta Ribeiro.

Os candidatos interessados podem acompanhar as próximas movimentações no Diário Oficial da União.