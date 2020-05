São Paulo registra mais de 86 mil casos de coronavírus e ultrapassa China

O Estado de São Paulo já registra 86.017 casos do novo coronavírus, o que representa 2.392 a mais do que no dia anterior. Com isso, a região já registra mais casos do que a China, que tem 1,3 bilhão de habitantes e foi o foco inicial da pandemia. De acordo com a contagem da universidade John Hopkins, o país asiático contabilizava 84.102 casos até esta terça-feira, 26.

O balanço do Estado também mostra que o número de mortes chegou a 6.423, um aumento de 203 óbitos em 24h. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu para 74,5% no Estado e 87,7% na capital. Há 12,2 mil pacientes internados em São Paulo, sendo 4.779 em UTI e 7.506 em enfermaria. Até o momento já ocorreram 17.589 altas de pacientes que tiveram confirmação de covid-19 e foram assistidos em hospitais no Estado.

A segunda-feira, 25, marcou o fim do feriado prolongado na capital paulista, que durou seis dias. O objetivo do governo era manter o índice de isolamento social acima de 55%, mas essa taxa só foi alcançada no domingo, quando 57% dos paulistanos permaneceram em casa. Na segunda, o isolamento foi de 53% em São Paulo e 51% no Estado.

A média do índice de isolamento social na capital durante o feriado foi de 52,5%. No Estado, a média foi de 50,5%. Técnicos da área da saúde do governo afirmam que é necessário manter as taxas mais altas para diminuir a velocidade de transmissão do vírus evitar o colapso no sistema de saúde.

Na quarta-feira, 27, o governo deve anunciar a prorrogação da quarentena em algumas partes do Estado e a flexibilização das medidas de isolamento em outras regiões. A informação foi antecipada pela GloboNews. Em entrevista à emissora, Doria descartou a adoção de lockdown.

O plano, chamado de “quarentena inteligente”, deve permitir a flexibilização em municípios com taxa de isolamento de pelo menos 55%, redução no número de novos casos por 14 dias seguidos e ocupação dos leitos de UTI inferior a 60%.

Respiradores

O Estado recebeu, nesta terça, 333 respiradores importados da China e da Turquia. Com a chegada desses equipamentos, o governo diz que será possível instalar novos leitos no estado.

Antes disso, informou a administração estadual, os equipamentos serão montados, testados e calibrados no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estes equipamentos serão instalados em hospitais da Grande São Paulo, em Piracicaba e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), de Campinas, que foi transformado em um hospital de campanha.

Os ventiladores pulmonares provenientes da China fazem parte da compra de 1.280 respiradores. Na última quarta-feira (20) já haviam chegado outros 50 aparelhos desta compra. O prazo de entrega total do pedido é até meados de junho, disse o governo.

Da Turquia, chegaram 200 respiradores de uma compra de 1,5 mil unidades. O restante deve chegar até o final de junho.

Além deles, o governo recebeu 150 ventiladores de transporte doados pelo Ministério da Saúde. Estes modelos de respiradores serão utilizados para transporte de pacientes entre serviços de saúde e para transporte entre setores dentro de um mesmo hospital.

Estes aparelhos estão sendo distribuídos para a prefeitura de São Paulo e para hospitais da rede estadual. Também serão usados para equipar ambulâncias que fazem transporte de pacientes de hospitais do estado. São Paulo ainda aguarda a chegada de outros 450 aparelhos da esfera federal.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)