RJ recebe 408 mil doses, e capital retoma vacinação nesta sexta-feira

Estado do Rio recebeu do Ministério da Saúde uma liberação de 407.930 doses de vacina contra a covid-19 na manhã desta quinta-feira, de acordo com o secretário municipal de Saúde da capital, Daniel Soranz.

A previsão é de que a cidade do Rio receba em torno de 39% desse total, cerca de 159 mil doses. Com o novo envio, o município retomará nesta sexta-feira a distribuição da primeira dose, destinadas a pessoas com 24 anos.

As novas remessas devem chegar ao centro de distribuição do estado, em Niterói, às 9h30. São 257 mil doses da Coronavac e 150.930 doses da vacina da Pfizer.

Apesar do anúncio de Soranz, a Secretaria estadual de Saúde informou, por meio de sua assessoria, que ainda não recebeu a confirmação oficial desses envios por parte do Ministério da Saúde. As pautas de distribuição das novas remessas — documentos que detalham quando e onde as vacinas vão chegar — ainda não foram disparadas.

A vacinação com a primeira dose no Rio está suspensa desde quarta-feira, devido à demora na entrega de imunizantes por parte do Ministério da Saúde. Naquele dia, seriam vacinadas pessoas de 24 anos. Elas poderão tomar a vacina nesta sexta.

Na capital, nesta quinta-feira, além da aplicação da segunda dose — lote que o município mantém reservado em estoque —, a primeira dose é restrita a adultos acima de 45 anos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e puérperas a partir de 18 anos.