Rios atingem cota de inundação no RS, e famílias começam a ser levadas para abrigos

O nível do Rio Taquari superou os 19 metros da cota de inundação nas cidades de Lajeado e Estrela, na Região dos Vales, no Rio Grande do Sul, neste domingo (29). Com a cheia, o governo estadual começou a remover moradores de áreas de risco e encaminhá-los a abrigos.

Em Lajeado, no final da manhã, começaram a ser deslocadas para abrigos as famílias que vivem em áreas com cota de inundação de até 21 metros. Durante a tarde, a previsão era de que também fossem retiradas aquelas em locais com cota de 23 metros. A expectativa é de que cerca de 180 pessoas sejam encaminhadas ao abrigo instalado no Parque do Imigrante, em Lajeado.

Em Roca Sales, o Hospital Roque Gonzales evacuou os pacientes de forma preventiva, mantendo apenas o pronto atendimento. Casos novos que demandam internação foram remanejados para outros hospitais da região. A unidade contava com seis pacientes de saúde mental, sendo que dois foram transferidos para outros hospitais e os demais encaminhados para suas casas, com acompanhamento psicológico nos municípios de residência. Havia ainda dois pacientes clínicos: um foi realocado para o Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, e outro continuou o tratamento com oxigênio em casa.

Em todo o Rio Grande do Sul, são 1.314 pessoas desabrigadas acolhidas por 36 abrigos em 21 cidades, de acordo com o monitoramento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Desde o início das fortes chuvas que atingiram o estado no mês de junho, cinco pessoas morreram uma segue desaparecida.

Em Taquara, o Rio Paranhana ultrapassou a cota de inundação às 15h deste domingo, ao atingir 5,02 metros de altura.

Já em São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Rio Caí também transbordou no início da tarde. Às 15h, o nível do rio era de 11,50 metros — quase um metro acima da cota de inundação, que é de 10,58 metros. Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o volume continue subindo e possa chegar a 13,50 metros.

