Reunião em SP discute trâmite para translado das vítimas de acidente aéreo para a capital paulista

Uma reunião para discutir os trâmites para agilizar a liberação dos corpos do voo da VOEPASS foi realizada no começo da tarde deste domingo no IML central, em São Paulo. O encontro durou cerca de duas horas e contou com a participação do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), representantes da Superintendência de Polícia Científica do Paraná e de São Paulo, do Instituto de Identificação de São Paulo (IIRGD) e IML de São Paulo, além de funcionários do serviço funerário de Cascavel.

De acordo com Paranhos, ainda neste domingo deverá haver a liberação dos primeiros corpos das vítimas do voo 2283.

"Temos uma informação extraoficial de que nas próximas horas já poderemos ter a liberação de alguns corpos que já foram identificados e as famílias é que vão decidir como vão querer fazer o translado e o funeral", afirmou o prefeito de Cascavel.

Ao todo, 21 vítimas da tragédia moravam em Cascavel, além de outras 12 pessoas que viviam em cidades próximas na região Oeste do Paraná. O Centro de Eventos de Cascavel será disponibilizado a partir desta segunda-feira, 12, para o velório coletivo dos corpos.

"Vamos deixar a estrutura pronta para o velório coletivo, mas as famílias vão tomar as decisões se querem participar naquele local ou fazer individualmente", explicou o prefeito da cidade.

Ainda segundo Paranhos, o governador do Paraná, Ratinho Junior, informou por telefone que acertou com o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, que a Força Área Brasileira (FAB) irá disponibilizar uma aeronave para o translado dos corpos. Como esta é uma responsabilidade da VOEPASS, ela deverá custear o transporte às cidades destino.

As Defensorias Públicas do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo, em conjunto com os Ministérios Públicos do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo e a VOEPASS Linhas Aéreas, firmaram um acordo para estabelecer o procedimento de envio dos corpos para as cidades de origem das famílias das vítimas, permitindo que não seja necessário a presença de um familiar.