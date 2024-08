Queda de avião: gravações de voz e dados de voo da Voepass foram recuperados das caixas-pretas

O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), brigadeiro Marcelo Moreno, informou neste domingo, 11, que os investigadores conseguiram recuperar o material de voz e dados de voo da aeronave da Voepass que caiu na última sexta-feira, 9. A tragédia área, uma das maiores da história do país, deixou 62 mortos.

"Conseguimos com 100% de sucesso obter as informações de voz e de dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento. Isso não significa que o trabalho no nosso laboratório de análise está terminado. Essa é a primeira fase", afirmou Moreno, em pronunciamento a jornalistas em Vinhedo, onde caiu o avião ATR-72.

De acordo com ele, todas as inforamções foram recuperadas das duas caixas-pretas da aeronave, que estão em análise por técnicos em Brasília. Ele voltou a afirmar que, em nenhum momento, o voo que partiu de Cascavel fez contato de emergência com órgãos de controle de tráfego aéreo.

Validação da caixa-preta

Após a validação dos dados da caixa-preta, os investigadores precisam trabalhar "na transformação desse número enorme de dados para a informações útil para a sociedade", acrescentou o porta-voz do Cenipa. O órgão pretende emitir em até trinta dias em relatório preliminar sobre as causas do acidente. A apuração completa, no entanto, levará mais tempo.

Em pronunciamento no sábado, o brigadeiro havia afirmado que o trabalho de investigação irá se concentrar primeiro na identificação do material de voz da cabine. A avaliação do material das caixas-prestas será crucial para determinar as causas da queda.

Os registros acontecem no Flight Data Recorder (FDR), que traz os dados técnicos do voo, como altitude, velocidade e movimentos dos controles da aeronave, e no Cockpit Voice Recorder (CVR), outro dispositivo da caixa-preta, que traz as conversas na cabine.