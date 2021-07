Região Sudeste pula fora da avaliação positiva de Bolsonaro; ouça podcast

A avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro chegou ao maior nível desde que ele assumiu o Palácio do Planalto, em janeiro de 2019. De acordo com a mais recente pesquisa EXAME/IDEIA, o governo é considerado ruim ou péssimo por 57% dos brasileiros.

Para Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em opinião pública, o presidente perdeu apoio em várias regiões, mas sobretudo no Sudeste, onde concentra a maior parte do eleitorado. "É um período extremamente ruim para Bolsonaro”, avalia.

O fundador do IDEIA é o convidado do mais novo episódio do podcast EXAME Política, que semanalmente traz os assuntos mais quentes, com análise aprofundada. Nesta semana, aprofunda os últimos números da pesquisa EXAME/IDEIA.

Além dele Moura, participa do debate Maurício Garcia, pesquisador do instituto Conectar e sócio da MG2, empresa de opinião pública e mercado de Pernambuco. Garcia também pontua essa mudança de percepção na região Sudeste. Os que avaliam o governo como ruim ou péssimo somam 57%, enquanto 17% julgam o trabalho do presidente como ótimo ou bom.

“É a primeira região que pula fora do Bolsonaro. No primeiro ano de governo a avaliação foi quase um terço positivo, um terço neutro, e outro terço negativo. Em 2020 a coisa começou a balançar. Com o auxílio emergencial mudou para positivo, mas o momento foi eterno enquanto durou”, afirma.

A pesquisa EXAME/IDEIA ouviu 1.200 pessoas entre os dias 5 e 8 de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A sondagem é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Confira todos os números da pesquisa.